Jóvenes de Concordia y la región ya iniciaron su formación en la Escuela de Suboficiales de la Armada

Según se informó a 7Paginas, los ingresantes ya se encuentran desde hace una semana en la Base Naval de Punta Alta, donde actualmente están desarrollando el PCP (Período de Capacitación Preliminar), instancia inicial de adaptación a la vida militar y a las exigencias académicas y físicas propias de la fuerza.

Desde la institución destacaron el compromiso y la vocación de servicio de los jóvenes concordienses y entrerrianos que decidieron dar este paso, y alentaron a otros interesados a informarse sobre las posibilidades de ingreso para el ciclo 2026.

Asimismo, señalaron que quienes deseen recibir asesoramiento o conocer los requisitos de inscripción pueden acercarse a la Delegación Naval ubicada en la intersección de calles Salta y Pellegrini, en la ciudad de Concordia.

La convocatoria permanece abierta para quienes aspiren a formar parte de la fuerza y desarrollar una carrera profesional dentro de la Armada, con formación técnica, disciplina y proyección laboral a nivel nacional.