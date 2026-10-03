Jóvenes de Federación buscan convertir residuos industriales en una nueva fuente de negocios y empleo

Tres jóvenes vinculados a la industria de Federación presentó ante el intendente Ricardo Bravo una propuesta productiva que busca avanzar en la transformación de residuos industriales en valor agregado, combinando producción, cuidado ambiental y generación de nuevas oportunidades económicas.

El proyecto fue presentado durante un encuentro del que también participó el secretario de Gobierno y Hacienda, Daniel Benítez, y contó con la presencia de Oscar Sírtori, Martín Silvestri, Gastón Troyano y Sergio Corso, jóvenes relacionados con la actividad industrial local y con familias que tienen una extensa trayectoria en la forestoindustria de Federación.

Según supo 7Paginas, la propuesta apunta a avanzar en una reconversión de los residuos provenientes de la actividad forestal y agrícola, mediante la producción de biochar o biocarbón, un material que puede ser utilizado tanto para mejorar las condiciones del suelo como para generar mecanismos de captura y almacenamiento de carbono.

De residuo industrial a producto de valor

El biochar se obtiene a partir de biomasa vegetal, como restos de poda, madera y residuos agrícolas, mediante un proceso térmico controlado denominado pirólisis, que se realiza con una cantidad limitada de oxígeno.

El proceso permite transformar parte del carbono contenido en esos residuos en una estructura estable. De esta manera, en lugar de que la biomasa se degrade y libere nuevamente carbono a la atmósfera, puede ser convertida en un material destinado a permanecer almacenado durante largos períodos.

Además de su utilización como enmienda para los suelos, el proyecto contempla el potencial económico asociado a la captura de carbono y los créditos de carbono, un mercado que viene adquiriendo relevancia para empresas que buscan compensar o reducir su huella ambiental.

De acuerdo con los impulsores de la iniciativa, el modelo permitiría generar un circuito de economía circular: los residuos de una industria pueden convertirse en materia prima para otra actividad, mientras que los productores pueden incluso incorporar residuos provenientes de otros establecimientos para ampliar la escala de producción.

Una actividad que busca generar nuevos ingresos

La propuesta no se limita a la fabricación y comercialización del biocarbón. Uno de sus principales objetivos está relacionado con la posibilidad de generar certificados o créditos asociados a la captura de carbono.

Los impulsores del proyecto plantean que esos valores podrían ser demandados por grandes empresas tecnológicas y otras compañías que necesitan avanzar en estrategias de compensación ambiental, especialmente aquellas vinculadas con actividades que tienen una elevada utilización de recursos.

En paralelo, el propio biochar tendría un mercado potencial en el sector agropecuario, debido a sus aplicaciones sobre los suelos y su capacidad para integrarse a sistemas de producción agrícola.

Así, un residuo que actualmente puede representar un problema para la industria podría transformarse en materia prima, producto comercial y fuente de ingresos, bajo un esquema de economía circular.

Federación y una tradición industrial que busca reconvertirse

La iniciativa tiene además una particularidad: está impulsada por jóvenes que pertenecen a familias vinculadas históricamente con la forestoindustria de Federación.

La propuesta representa, de esta manera, una continuidad de esa actividad, pero con la mirada puesta en nuevos procesos productivos y en la necesidad de reducir el impacto ambiental que generan los residuos.

Desde el municipio destacaron la importancia de fortalecer la articulación entre el Estado y el sector privado, generando condiciones para que puedan desarrollarse proyectos que combinen producción, innovación, cuidado ambiental y generación de empleo.

Un proyecto que aparece en un contexto de búsqueda de financiamiento

La propuesta local también surge en un momento en que la provincia de Entre Ríos busca alternativas de financiamiento para proyectos vinculados con el tratamiento de residuos y la transición energética.

Tal como informó 7Páginas, el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo recientemente en París una reunión con representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), en el marco de la Argentina Week, donde se analizaron herramientas de financiamiento para iniciativas estratégicas de la provincia relacionadas con residuos y transición energética. También se evaluó la posibilidad de incorporar al Consejo Federal de Inversiones (CFI) mediante mecanismos de garantía para facilitar el acceso a recursos.

El planteo provincial contempla justamente dos áreas que aparecen directamente vinculadas con la iniciativa presentada en Federación: el tratamiento y aprovechamiento de residuos y la transición hacia modelos productivos con menor impacto ambiental.

Por ahora, la propuesta de los jóvenes de Federación se encuentra en una etapa de desarrollo, pero plantea una alternativa concreta para una actividad que históricamente tuvo un fuerte peso en la economía local: convertir los residuos de la forestoindustria en una nueva oportunidad productiva, ambiental y económica.

Redacción de 7Paginas