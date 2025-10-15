Juan Grabois respaldó a Gaillard y Rubattino: “La lista en Entre Ríos representa a Cristina”

“Hubiese sido bueno que se construyera la unidad. No se logró y hoy hay dos propuestas del peronismo en Entre Ríos: una que representa a Sergio Massa, encabezada por Bahl y Michel, y la nuestra, con Carolina Gaillard y Paola Rubattino, que representa al campo nacional y popular y se referencia en Cristina Fernández de Kirchner”, expresó Grabois tras el encuentro.

En la lista Ahora 503, dos candidatas —Evelina Kloster y Ludmila Fernández— representan al espacio Patria Grande en Paraná y Concordia, respectivamente. Durante la reunión, las dirigentes compartieron con Grabois un duro diagnóstico de la situación social en Entre Ríos, resultado del trabajo territorial que desarrollan en distintos puntos de la provincia, y coincidieron en la necesidad de “ponerle un freno a las políticas de ajuste de Milei y Frigerio”.

Por su parte, Carolina Gaillard destacó que Grabois “valoró la decisión de ofrecer al electorado entrerriano una opción verdadera, que represente al campo nacional y popular y no esté atada a los acuerdos de poder”. Además, subrayó que “la importancia de llevar al Congreso legisladores sin condicionamientos, con coraje y coherencia, fue parte central de la conversación. No podemos correr riesgos: para debatir la reforma laboral, las privatizaciones o los derechos sociales, necesitamos representantes que no respondan a pactos de coyuntura”.

En tanto, Paola Rubattino señaló que “nos une una misma mirada sobre lo que está pasando en la Argentina. Frente a una derecha que avanza y a un oficialismo provincial que acata, representamos la voz del pueblo que resiste y propone otro camino. Somos parte de un proyecto político que no se vende ni se calla”.

