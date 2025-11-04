Juan Iribarren, el fotógrafo entrerriano que pasó del karting zonal a retratar la Fórmula 1: “Fue una emoción enorme ver mis fotos en el perfil de Colapinto”

“Fue una emoción enorme ver mis fotos con mi firma en el perfil de Colapinto. Es algo que no imaginaba cuando empecé en el karting”, contó Juan en diálogo con 7Paginas, a pocas horas de viajar a San Pablo para cubrir el Gran Premio de Brasil.

De los circuitos zonales a la máxima categoría

Iribarren relató que comenzó en el mundo del automovilismo en 2009, vinculado a las categorías zonales y al karting entrerriano. “Fui campeón tres veces en el Río Paraná y subcampeón en el Entrerriano. Siempre estuve cerca de los autos, incluso fui parte de la comisión directiva del Club Volante Entrerriano”, recordó.

Tras la pandemia, decidió dedicarse por completo a la fotografía deportiva, cubriendo competencias nacionales y regionales. “Un día me propuse llegar a la Fórmula 1. Empecé a investigar cómo acreditarse y contacté a un fotógrafo mexicano radicado en Texas, que me guió paso a paso. Así logré registrarme en la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y obtener mi acreditación oficial”, explicó.

Su primera experiencia fue en el Gran Premio de San Pablo 2024 donde Colapinto participaba con Williams. “Cuando tomé la primera foto, se me cayeron las lágrimas. Recordé todo lo que había pasado: lluvia, calor, frío y tantas horas de viaje por las categorías zonales. Pensé en mi viejo, que me metió en este deporte”, contó emocionado.

El reconocimiento de Colapinto

Este año, Iribaren cubrió el Gran Premio de Miami, el Mundial de Endurance (WEC) en el que corrió Nicolás Barrone, y más recientemente el GP de México, donde se produjo el reconocimiento de Colapinto.

“Pude hablar con él, se mostró muy amable y agradecido. Luego, a través de su equipo, le llegaron mis fotos, y para cerrar el fin de semana me enteré de que había publicado mis imágenes con mi marca de agua. Fue un cierre perfecto”, destacó.

Actualmente, Iribarne continúa trabajando en la Fórmula 2 Argentina y en competencias de karting, buscando reunir los recursos necesarios para seguir cubriendo el campeonato mundial. “Esto es muy costoso, pero lo hago con pasión. Cada carrera es una inversión en un sueño que sigo cumpliendo”, afirmó.

El fotógrafo entrerriano volverá a estar presente este fin de semana en el Gran Premio de Brasil 2025, donde Franco Colapinto podría recibir la confirmación oficial sobre su continuidad en el equipo Alpine.

Redacción de 7Paginas