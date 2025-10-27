7PAGINAS

Lunes 27 de octubre de 2025
Juan Sansó asumió la dirección del Hospital Felipe Heras de Concordia

En la mañana de este lunes, el secretario de Salud de Entre Ríos, Daniel Adrián Valentinuz, puso en funciones al nuevo director del Hospital Felipe Heras, Juan Sansó, quien asume en reemplazo de Ezequiel Ortiz, tras la renuncia presentada días atrás.
Redacción 7Paginas

Del acto participaron también el director de hospitales de la provincia, Mauro González, y la senadora provincial Cielo Espejo, junto a personal médico y administrativo del nosocomio.

Durante la ceremonia, Valentinuz expresó en diálogo con 7Paginas que el objetivo de esta designación es dar continuidad al trabajo realizado en los últimos años. “Vinimos a poner en funciones a las nuevas autoridades del Hospital Heras y también a agradecer la gestión anterior, que ha dado todo, mejorando el hospital tanto en la cuestión edilicia como en los servicios. La idea es continuar por ese camino, con el aporte y la impronta que cada nueva dirección trae consigo”, sostuvo.

El funcionario agregó que la decisión de reemplazar a Ortiz respondió a motivos personales: “Atrás de cada director hay una vida, y hay decisiones que debemos respetar. Nuestra función desde el Ministerio es acompañar estos procesos y garantizar que el hospital siga funcionando de la mejor manera posible”.

Por su parte, el director de hospitales, Mauro González, destacó que el proceso de traspaso “fue cuidadoso y planificado”. “Estas transiciones son habituales y deben realizarse con prudencia, generando las herramientas necesarias para que el nuevo director pueda asumir con toda la información y el respaldo institucional que requiere el cargo”, explicó.

En tanto, el flamante director Juan Sansó manifestó su agradecimiento por la designación y su compromiso con la comunidad. “Estamos muy agradecidos a las autoridades del Ministerio y a Ezequiel por la tarea realizada. Este hospital es muy importante para la sociedad de Concordia; muchos de nosotros nacimos aquí y lo queremos ver crecer. Vamos a continuar con las obras y mejoras que se han venido realizando, sumando entusiasmo y ganas de seguir mejorando los servicios”, expresó.

Sansó, con una larga trayectoria en la Cruz Roja Argentina, adelantó que su prioridad será mantener y fortalecer la calidad de atención. “El Felipe Heras tiene un rol clave en la red sanitaria de la ciudad y de la región. Vamos a trabajar para que los vecinos sigan recibiendo la atención que se merecen”, concluyó.