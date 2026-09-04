Jubilados cuestionan la atención del PAMI tras la rescisión del contrato con el Sanatorio Concordia

La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordia realizó su habitual reunión semanal en el gazebo ubicado en la plaza céntrica.

Durante el encuentro, los integrantes de la Mesa abordaron principalmente la situación de los afiliados del PAMI luego de la rescisión del contrato de atención con el Sanatorio Concordia, además de realizar reconocimientos vinculados a la memoria histórica de la ciudad.

En primer lugar, el integrante de la organización Ramón Cabrera realizó un informe sobre lo ocurrido durante la movilización llevada adelante el pasado martes hacia la sede del PAMI.

Posteriormente, Jorge “Bebé” López brindó detalles sobre las respuestas obtenidas al petitorio entregado a la delegada de la UGL 34 del PAMI, Karina Bernardi.

Los afiliados que eran atendidos en el Sanatorio

Según expresaron desde la Mesa Coordinadora, una de las principales consultas estuvo relacionada con la situación de los aproximadamente 15.000 afiliados que se encontraban capitados en el Sanatorio Concordia.

De acuerdo a lo informado por los jubilados sobre las respuestas recibidas, se les indicó que, desde el 1 de septiembre, el PAMI rescindió el contrato de atención con el Sanatorio y que los afiliados fueron derivados a los hospitales Felipe Heras y Delicia Concepción Masvernat.

Siempre según el relato de los integrantes de la Mesa Coordinadora, ante la consulta sobre cómo se organizaría la atención, se les habría informado que los casos de patologías leves o de mediana complejidad deberían ser atendidos en el Hospital Felipe Heras, mientras que los casos traumatológicos, con sospecha quirúrgica o de mayor complejidad serían derivados al Hospital Masvernat.

Los jubilados manifestaron su preocupación ante esta situación y advirtieron sobre la demanda que actualmente soportan ambos nosocomios.

“Los hospitales están prácticamente colapsados y derivarnos a esos nosocomios sería agravar aún más la situación”, señalaron desde la organización.

Cuestionamientos por tratamientos y cirugías

Otro de los puntos planteados durante la reunión fue la situación de los afiliados que se encuentran realizando tratamientos oncológicos.

Según manifestaron los jubilados, durante la reunión con las autoridades del PAMI se les habría informado que existía un solo afiliado bajo tratamiento oncológico y que su situación ya había sido resuelta.

Sin embargo, desde la Mesa Coordinadora cuestionaron esa respuesta y aseguraron que, de acuerdo a consultas realizadas entre los afiliados que participan de sus encuentros, existirían alrededor de 50 jubilados y pensionados realizando tratamientos oncológicos.

También expresaron su preocupación por las cirugías programadas, estudios y análisis pendientes, cuestionando la información que, según indicaron, recibieron durante la reunión.

“Sabemos que nos están mintiendo”, manifestaron los integrantes de la Mesa Coordinadora al expresar su disconformidad con las respuestas obtenidas.

Reconocimientos y memoria histórica

Durante la reunión también se realizaron reconocimientos a vecinos que fueron detenidos durante la última dictadura militar y que estuvieron alojados en el Regimiento 6 de Caballería de Concordia.

El integrante de la Mesa Coordinadora conocido como “Chino” Cabrera realizó un reconocimiento al compañero Uranga, quien fue detenido durante el último gobierno militar y permaneció privado de su libertad en esa dependencia.

Asimismo, se realizó otro reconocimiento, recibido por Javier Román, en memoria de su padre Félix Román, hermano de Lucho Román, integrante de la Mesa Coordinadora, quien también fue detenido en el Regimiento 6 de Caballería.

Además, tomó la palabra el compañero Castellano, quien denunció que varios integrantes de su familia fueron detenidos y torturados en el mismo lugar.

Desde la organización señalaron que estas intervenciones estuvieron relacionadas con las recientes declaraciones del concejal Felipe Sastre, a quien cuestionaron por su postura respecto de la reinstalación del cartel que señala al Regimiento 6 de Caballería de Concordia como un lugar vinculado a detenciones clandestinas, torturas, desapariciones y muertes durante la última dictadura militar.

Preparan una nueva acción ante el PAMI

Por otra parte, durante el encuentro tomó la palabra Franco, integrante de la UJS, quien propuso realizar próximamente una nueva visita a la sede del PAMI para volver a reclamar por los derechos de los jubilados y pensionados.

Los presentes acordaron que durante la próxima reunión semanal, prevista para el miércoles, definirán la fecha de la nueva acción.

Finalmente, desde la Mesa Coordinadora agradecieron la participación de los jubilados y pensionados, así como el acompañamiento del Movimiento Surge, Movimiento Federal Belgrano, la UJS y compañeros de la UTN Concordia.

La jornada concluyó con una vuelta alrededor de la Plaza 25 de Mayo.

Con informacion de Mesa Coordinadora

Redaccion de 7Paginas