Jubilados de Concordia convocan a una protesta contra la reforma previsional

Según expresaron los organizadores a 7Paginas, la convocatoria tendrá como eje principal el rechazo al proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial, al considerar que afectará los derechos de trabajadores activos y jubilados del sector público.

Desde la organización señalaron que invitan a participar no solo a jubilados, sino también a empleados públicos que, según sostienen, podrían verse alcanzados por los cambios propuestos en el sistema previsional.

Además de manifestar su oposición a la iniciativa que se debate en la Legislatura entrerriana, los convocantes adelantaron que también expresarán su repudio a los recientes despidos de trabajadores municipales en Concordia.

En ese sentido, cuestionaron la decisión del intendente Francisco Azcué de desvincular a empleados contratados de la Municipalidad, medida que consideran perjudicial para las familias afectadas y para el empleo público local.

La concentración está prevista para las 10:00 de este miércoles en el gazebo de la Plaza 25 de Mayo, horario en el que se espera que el Senado provincial avance con el tratamiento de la reforma previsional, convirtiendo la jornada en un nuevo escenario de reclamos por parte de distintos sectores sociales y gremiales de Entre Ríos.