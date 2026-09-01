Jubilados de Concordia que marcharon al PAMI: “Hoy volvimos a perder”

Integrantes de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordia realizaron este martes una marcha hasta las oficinas de la UGL 34 del PAMI, con el objetivo de obtener precisiones sobre la situación de los afiliados que hasta ahora tenían asignada su cápita para atención en el Sanatorio Concordia.

Según expresaron desde la organización a 7Paginas, durante el encuentro fueron informados de que los afiliados serán reasignados para recibir atención de acuerdo con la complejidad de cada caso.

De esta manera, para las atenciones comunes o de menor complejidad deberán concurrir al Hospital Felipe Heras, mientras que los casos que requieran una atención de mayor complejidad serán derivados al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Las dudas sobre las derivaciones

Desde la Mesa Coordinadora señalaron que consultaron quién determinará la importancia o complejidad de cada caso.

Según manifestaron, desde la UGL 34 les informaron que, cuando el paciente sea trasladado en ambulancia, será el personal del servicio de emergencia quien determine el lugar de atención. En tanto, si la persona se presenta por sus propios medios, la evaluación quedará a cargo de la guardia del hospital al que concurra.

Los jubilados también plantearon su preocupación por la situación de los afiliados que se encuentran bajo tratamientos oncológicos.

“Para sorpresa nuestra, nos dijeron que hubo un solo afiliado con problemas oncológicos”, expresaron desde la organización tras la reunión.

Además, consultaron qué ocurrirá con aquellas personas que ya tenían turnos programados para análisis o estudios médicos. De acuerdo a lo informado por los manifestantes, la respuesta recibida fue que deberán realizar nuevamente las solicitudes de turnos.

“Otra vez más perdemos los jubilados y pensionados”

Tras finalizar la movilización y el encuentro con las autoridades del PAMI, desde la Mesa Coordinadora realizaron un balance crítico de la situación.

“Como conclusión final de toda esta marcha y de las respuestas por parte de la UGL 34, otra vez más perdemos los jubilados y pensionados”, expresaron.

En ese sentido, cuestionaron que ahora deberán concurrir a los hospitales para gestionar su atención, ya sea a través de las guardias o solicitando turnos para consultorios.

También manifestaron su preocupación por las dificultades que podría generar para muchos adultos mayores tener que desplazarse y realizar nuevos trámites dentro de los centros hospitalarios.

Finalmente, la Mesa Coordinadora agradeció el acompañamiento de ATE Seccional Concordia, encabezada por su secretario general Pedro Pérez; del diputado provincial Enrique Cresto; de los concejales Amiano, Villalba y Mendieta; y de integrantes de los movimientos sociales Surge, Movimiento General Belgrano, UJS, MDF, compañeros de la UTN y de todos los jubilados y pensionados que participaron de la movilización.

La situación vuelve a poner en el centro de la discusión la preocupación de los afiliados de PAMI por la continuidad de sus prestaciones y por la atención que recibirán tras los cambios en el sistema de cápitas.

Redaccion de 7Paginas