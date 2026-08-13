Jubilados de Concordia se declaran en estado de alerta ante el posible corte de atención de PAMI y OSER

La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordia emitió un comunicado de alerta y convocatoria ante la inminente crisis en la prestación de servicios de salud que amenaza a los adultos mayores de la ciudad y la provincia.

La preocupación se profundizó tras los dichos del Dr. Andrés Lemessof, presidente de la Cámara de Clínicas de Concordia, quien anunció que a partir del 1 de septiembre rescindirán los contratos de atención médica con PAMI debido al desfasaje en los valores prestacionales. A este panorama se sumaron las declaraciones de Silvia D’Agostino, presidenta de la Asociación de Clínicas de Entre Ríos (ACER), quien confirmó una situación idéntica y advirtió que la obra social provincial (OSER) atraviesa la misma problemática por falta de actualización de montos que no cubren los costos operativos.

Convocatoria a la unidad en la Plaza 25 de Mayo

Ante este escenario de incertidumbre que pone en riesgo la cobertura médica básica de miles de beneficiarios, desde la Mesa Coordinadora hicieron un llamado urgente a la movilización y a la organización colectiva de los centros de jubilados y adultos mayores en general.

«Ante toda esta situación invitamos a todos los centros de jubilados y jubilados en general a reunirnos los miércoles a las 16:00 hs en el gazebo de la Plaza 25 de Mayo. Compañeros y compañeras, debemos unirnos para defender nuestros derechos, ya que aportamos durante toda nuestra etapa laboral y ahora no puede ser que no tengamos atención médica», expresaron en la convocatoria.

Agradecimiento a la gestión legislativa

En el mismo escrito, los referentes de la agrupación destacaron el respaldo institucional recibido en el ámbito nacional frente a sus demandas.

En tal sentido, la Mesa Coordinadora expresó su agradecimiento a la Diputada Nacional Marianela Marclay, valorando sus gestiones para visibilizar y hacer escuchar la problemática de las prestaciones médicas de los jubilados concordienses en el seno de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación.

Redaccion de 7Paginas