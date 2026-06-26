Jubilados de Concordia se movilizan y rechazan la reforma de la caja de jubilaciones

Los manifestantes, nucleados en la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Concordia, expresaron a 7Paginas su preocupación ante lo que consideran un proceso de “ajuste” sobre los haberes jubilatorios y una pérdida progresiva del poder adquisitivo.

Defensa de la ley 8732 y críticas al sistema actual

Durante la movilización, los jubilados remarcaron su postura de defensa de la Ley 8732, a la que consideran la base del sistema previsional que buscan preservar.

Sostuvieron que no están dispuestos a participar de instancias de negociación que, según indicaron, impliquen una “renuncia” a derechos adquiridos. En ese sentido, manifestaron su rechazo a lo que denominan “aumentos en negro”, los cuales —afirman— impactan negativamente en los haberes al no ser remunerativos.

Asimismo, cuestionaron la falta de respuestas por parte de sectores políticos y sindicales, señalando que existe un “silencio” frente a la situación de los jubilados.

Reclamo por pérdida del poder adquisitivo

Los manifestantes advirtieron que las políticas actuales contribuyen a un “achatamiento” de los salarios previsionales, lo que, según expresaron, lleva a muchos jubilados a situaciones cercanas a la indigencia.

También hicieron un llamado de atención a quienes consideran responsables de “naturalizar” mecanismos de actualización que no reflejan la totalidad del ingreso de los beneficiarios del sistema.

Protesta semanal en la Plaza 25 de Mayo

Como ocurre cada miércoles, la movilización contó con la participación de jubilados y jubiladas junto a organizaciones sociales que acompañan el reclamo en el espacio público.

Desde la Mesa Coordinadora señalaron que estas acciones continuarán de manera regular mientras no se registren respuestas concretas a sus demandas.

Finalmente, reiteraron su compromiso de mantener las protestas en defensa de sus derechos previsionales y del sistema de jubilaciones vigente en la provincia.