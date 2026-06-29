Jubilados de Concordia volverán a marchar y convocan a una protesta frente al PAMI por el recorte de prestaciones

La concentración está prevista para las 10 de la mañana frente a la sede local del organismo, ubicada en la esquina de Urquiza y Tucumán, desde donde los jubilados expresarán su rechazo a las medidas que, aseguran, perjudican la atención y la calidad de vida de miles de adultos mayores.

Desde la Mesa Coordinadora señalaron a 7Paginas, que la convocatoria busca visibilizar la preocupación por la reducción de prestaciones médicas y sociales, además de exigir respuestas concretas de las autoridades nacionales respecto al funcionamiento de la obra social de los jubilados.

La protesta se enmarca en una serie de acciones que el sector viene desarrollando en Concordia, donde cada semana jubilados y pensionados realizan concentraciones para reclamar por la defensa de sus derechos, el sistema previsional y el acceso a una atención sanitaria adecuada.

Los organizadores invitaron a jubilados, pensionados, familiares y a la comunidad en general a sumarse a la manifestación, con el objetivo de fortalecer el reclamo y exigir que se restituyan los servicios que consideran esenciales para la atención de los adultos mayores.