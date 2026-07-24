Jubilados de Concordia volvieron a manifestarse contra la reforma previsional con una marcha alrededor de Plaza 25 de Mayo

Como ocurre cada miércoles, integrantes de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Plaza 25 de Mayo de Concordia llevaron adelante una nueva jornada de encuentro y manifestación en el principal paseo público de la ciudad.

Durante la concentración, los jubilados y pensionados reiteraron su rechazo a la reforma de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, expresando nuevamente su preocupación por los cambios impulsados en el sistema previsional provincial.

Al finalizar la reunión, los participantes realizaron la tradicional vuelta alrededor de la Plaza 25 de Mayo portando consignas en defensa de los derechos previsionales y manifestándose con el lema de «No a la reforma de la Caja Jubilatoria».

Además, durante la movilización enviaron un mensaje de acompañamiento a las organizaciones de adultos mayores de distintos puntos del país.

«Enviamos un fuerte abrazo a todos los compañeros que conformamos la Red Federal de Jubilados y Pensionados», expresaron los manifestantes, reafirmando su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta en defensa de los derechos del sector.

La actividad se desarrolló en forma pacífica y se enmarca en las acciones semanales que la Mesa Coordinadora viene realizando en Concordia para visibilizar los reclamos de los jubilados y pensionados, manteniendo vigente su oposición a la reforma previsional y su pedido de preservar los derechos adquiridos.

Redacion de 7Paginas