Jubilados de Concordia volvieron a reclamar por la pérdida de las prestaciones del Sanatorio Concordia

La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordia volvió a reunirse este miércoles 9 de septiembre en el tradicional gazebo de la plaza, donde sus integrantes analizaron las acciones realizadas durante la semana y definieron nuevos pasos frente a la situación generada por la salida del Sanatorio Concordia como prestador del PAMI.

Durante el encuentro, Ramón Cabrera realizó un repaso de las actividades desarrolladas por la organización. Entre ellas, destacó la presencia de integrantes de la Mesa Coordinadora en el Concejo Deliberante, donde había sido convocada una reunión con representantes del PAMI y directivos del Sanatorio Concordia para abordar la problemática.

Según denunciaron los jubilados, la presidenta del Concejo Deliberante, Magdalena Reta de Urquiza, les negó la posibilidad de participar como oyentes. Además, remarcaron que finalmente no concurrió ningún representante del PAMI al encuentro convocado.

Reclamo por las casi 15.000 cápitas

La preocupación central de los jubilados está relacionada con el destino de las aproximadamente 15.000 cápitas de PAMI que hasta ahora tenían al Sanatorio Concordia como prestador para internaciones y estudios.

En ese sentido, integrantes de la Mesa Coordinadora acompañaron este miércoles a representantes de ATE hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde hicieron entrega de un petitorio al ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco.

En el documento plantearon, entre otros puntos, la preocupación por el impacto que tendría el traslado de esas prestaciones hacia los hospitales Felipe Heras y Delicia Concepción Masvernat, establecimientos que, según señalaron, ya se encuentran prácticamente desbordados.

Pedirán la Banca del Pueblo

Durante la reunión también tomó la palabra Jorge “Bebé” López, quien confirmó las acciones que la Mesa Coordinadora pretende impulsar en los próximos días.

Una de ellas será solicitar al Concejo Deliberante de Concordia la Banca del Pueblo, con el objetivo de exponer públicamente la problemática que atraviesan los jubilados que contaban con las prestaciones del Sanatorio Concordia.

Además, solicitaron al dirigente Mariano Giampaolo la elaboración de una presentación para realizar una denuncia ante el Juzgado Federal contra autoridades del PAMI local y central, alanteando lo que consideran un posible caso de abandono de personas.

También se resolvió solicitar una reunión con el intendente de Concordia, Francisco Azcué, para plantearle directamente la situación y pedir su intervención ante el conflicto.

Otras expresiones durante la reunión

Durante el encuentro, Ana Humere propuso además una moción de solidaridad con el fotógrafo Lucas Passos, ante lo que los integrantes de la Mesa Coordinadora denunciaron como situaciones de discriminación por parte de autoridades. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.

Por otra parte, un representante de la UJS invitó a los presentes a participar de la organización de la denominada “Marcha de la Bronca”, prevista para el próximo 19 de septiembre en distintos puntos del país.

Finalmente, Mariano Giampaolo explicó a los jubilados cómo avanzará con las presentaciones que le fueron solicitadas, mientras que los integrantes de la Mesa agradecieron la participación del Movimiento Surge, Movimiento Federal Belgrano, la UJS y los jubilados que acompañaron la jornada.

Como es habitual, el encuentro concluyó con la tradicional vuelta a la Plaza 25 de Mayo.

Redaccion de 7Paginas