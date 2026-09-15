Jubilados y pensionados de Concordia convocan a estudiantes a una jornada de reflexión en la Plaza 25 de Mayo

La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Plaza 25 de Mayo de Concordia realizó una convocatoria dirigida a los centros de estudiantes y a los estudiantes secundarios de la ciudad para participar de una jornada que se desarrollará este miércoles 16 de septiembre.

La actividad tendrá lugar a partir de las 16 horas en Plaza 25 de Mayo, en el marco del Día Nacional de los Derechos Estudiantiles.

Desde la organización señalaron a 7Paginas, que el objetivo es compartir un saludo presencial con los estudiantes y recordar el espíritu de aquellos jóvenes que, según expresaron, lucharon por una sociedad basada en la justicia y la igualdad social.

“La lucha continúa”

En el marco de la convocatoria, los jubilados y pensionados plantearon la necesidad de mantener viva la memoria y sostener las luchas sociales de distintas generaciones.

“Buscamos demostrar en la práctica que la lucha continúa”, expresaron desde la Mesa Coordinadora.

En ese sentido, señalaron que la actual generación de jubilados se reconoce en los ideales emancipatorios de los jóvenes que fueron desaparecidos y asesinados durante la última dictadura militar.

Memoria y participación

La convocatoria también apunta a generar un encuentro entre generaciones, reivindicando la participación estudiantil y el compromiso con las demandas sociales.

Desde la Mesa Coordinadora remarcaron que la actividad se realizará en un contexto marcado por los 50 años de la última dictadura, y señalaron que continuarán sosteniendo los ideales que, según su mirada, representaron aquellos jóvenes.

“Hoy, fieles a su memoria, continuamos enfrentando las políticas que someten a nuestro pueblo”, manifestaron.

La invitación está dirigida especialmente a los Centros de Estudiantes y a los estudiantes en general, quienes fueron convocados a participar este miércoles 16 de septiembre, a las 16, en Plaza 25 de Mayo.