Jubilados y pensionados de Concordia se movilizaron en la Plaza 25 de Mayo en defensa de la salud pública

La jornada contó con una marcada participación y el acompañamiento activo de trabajadores de la delegación local del PAMI, integrantes del movimiento social SURGE, la referente de los jubilados de ATE, Susana Sánchez, y un nutrido grupo de pasivos independientes que se acercaron a visibilizar la problemática.

Alerta por el fuerte recorte en medicamentos

Durante la concentración frente a la plaza principal de la ciudad, el Dr. Cristian Montenegro, médico e integrante de la Mesa Coordinadora, tomó la palabra para brindar un pormenorizado análisis sobre la situación crítica que atraviesa el sistema sanitario público y el impacto epidemiológico en la población de riesgo.

Desde la organización gremial y social expresaron a 7Paginas, su profunda preocupación y rechazo al último esquema de ajuste implementado por el Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo:

«Denunciamos que este último recorte dispuesto por el ministro Luis Caputo tocó un 41,3% del presupuesto destinado a los medicamentos para los jubilados, lo que pone en serio riesgo la continuidad de los tratamientos crónicos de miles de compañeros que hoy no pueden costear los remedios por sus propios medios», alertaron desde la Mesa.

Continuidad del plan de lucha

Tras finalizar las alocuciones, los presentes abrieron una instancia de asamblea donde debatieron la realidad del sector y propusieron las próximas medidas de fuerza y visibilización que llevarán a cabo a nivel local en las semanas venideras.

Como cierre de la jornada de protesta, la concentración realizó la tradicional vuelta a la Plaza 25 de Mayo, reafirmando el compromiso de mantener activos los reclamos en el espacio público hasta obtener respuestas concretas que garanticen el acceso irrestricto a la salud y a una cobertura previsional digna.