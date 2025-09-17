Jubilados y Pensionados de Concordia se pronuncian en defensa de la salud y la universidad pública

En el texto, los integrantes del espacio remarcan que los jubilados y pensionados han estado “en la primera línea de cada lucha, sosteniendo con el cuerpo y la convicción las banderas de los derechos sociales que nos quieren arrebatar”. Además, recuerdan que desde hace más de un año se movilizan todos los miércoles en las plazas, denunciando los ajustes y recortes que, aseguran, afectan directamente sus condiciones de vida.

La Mesa Coordinadora cuestionó especialmente las políticas del gobierno nacional, a las que señalan como responsables del “desfinanciamiento y abandono” del sistema de salud y de la universidad pública. “No vamos a aceptar el vaciamiento ni el ataque sistemático a la universidad, que es un espacio de inclusión, conocimiento y movilidad social, orgullo del pueblo argentino”, remarcaron.

En el mismo sentido, expresaron que los embates actuales “no son errores, sino decisiones políticas que buscan profundizar la desigualdad y marginar aún más a los sectores vulnerables, entre ellos los adultos mayores”. También denunciaron la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y las crecientes dificultades para acceder a la atención médica.

“Le decimos con claridad a quienes gobiernan: no nos van a callar, no nos van a invisibilizar. Somos protagonistas activos de la resistencia”, afirmaron.

Finalmente, la Mesa Coordinadora convocó a la comunidad y a organizaciones sociales, estudiantiles, gremiales y barriales a sumarse a la lucha colectiva: “La salud, la educación y una jubilación digna no son privilegios, son derechos inalienables que seguiremos defendiendo con la fuerza de nuestra historia y la dignidad de nuestros pasos”.

El comunicado lleva las firmas de Jorge López, Ramón Cabrera, Horacio Landa y Luis Román, en representación de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Concordia.

Redaccion de 7Paginas