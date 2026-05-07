Juegos Deportivos Entrerrianos: Concordia abre la inscripción para su Etapa Local

Concordia se prepara para una nueva edición de los Juegos Deportivos Entrerrianos, el certamen más importante para el desarrollo del deporte juvenil en la provincia. Tras una reunión de planificación encabezada por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos y las áreas municipales, se definieron los detalles para el inicio de la Etapa Local.

La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia informó a 7Paginas, que el plazo para presentar las planillas de inscripción vence el próximo 22 de mayo. Este año, la ciudad no solo será protagonista por sus deportistas, sino también por su capacidad logística, ya que tendrá bajo su órbita la organización de diversas competencias.

Disciplinas y categorías en competencia

Concordia será sede organizativa de las siguientes disciplinas para las ramas masculina y femenina:

Natación: Categorías 2012, 2013 y 2014.

Hockey: Categorías 2012, 2013 y 2014.

Voley Indoor: Categorías 2012, 2013 y 2014.

Beach Voley: Categorías 2012, 2013 y 2014.

Básquet 3×3: Categorías 2012 y 2013.

Atletismo: Categorías 2012, 2013 y 2014.

¿Cómo inscribirse?

Los clubes, escuelas deportivas y atletas interesados en participar deben solicitar las planillas de inscripción vía correo electrónico a la dirección oficial: juegosentrerrianoscdia@gmail.com.

Desde el área de Deportes local destacaron la importancia de este evento como un espacio de integración, competencia sana y fomento de hábitos saludables para los jóvenes concordienses, quienes buscarán su lugar para representar a la ciudad en las instancias zonales y provinciales.