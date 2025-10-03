Juegos nacionales Evita: en canotaje, el concordiense Valentino Ferrier sumó otro Oro para Entre Ríos que se quedó con la copa de selecciones

La supremacía entrerriana fue clara en la categoría masculina: el primer puesto fue para Ferrier y la medalla de plata quedó en manos de Manuel Santiago Huck, palista de Concepción del Uruguay.

En la rama femenina, Ana Paz Bernarth logró el tercer lugar y la medalla de bronce, mientras que Lis Espinosa, también de Concepción del Uruguay, alcanzó la quinta ubicación.

La competencia de canotaje en los Juegos Evita se desarrolla en dos tipos de embarcaciones: slalom y viper (similar al K1, pero más estable y con timón). Cada competidor realiza dos pasadas en cada circuito y se toma el mejor tiempo de ambas modalidades; la sumatoria de los dos mejores define al ganador.

Ferrier marcó el mejor tiempo en slalom y el segundo en viper, diferencia que le permitió consagrarse como el mejor del país en la sumatoria final.

Gracias a estos resultados, Entre Ríos alcanzó el primer lugar en la clasificación por equipos con 105 puntos, seguido por Río Negro con 91 y Santa Fe con 88, coronando una destacada actuación colectiva.

Redacción de 7Paginas