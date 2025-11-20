Jueves caluroso en Concordia y anuncian cuándo regresarán las lluvias a la región

Mientras tanto, otros puntos de la provincia ya comienzan a recibir inestabilidad, un fenómeno que podría desplazarse hacia el norte entrerriano durante la jornada.

Alerta por tormentas y vientos fuertes en Entre Ríos

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes y vientos intensos que afectarán a gran parte de la provincia. La inestabilidad comenzará entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, extendiéndose a lo largo del territorio provincial.

Los departamentos Islas, Tala, Uruguay, Colón, Gualeguaychú, Gualeguay y Victoria serán los más expuestos a tormentas de mayor intensidad. En paralelo, se espera la llegada de vientos fuertes que impactarán especialmente en las zonas de Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá.

Los especialistas recomiendan tomar precauciones ante posibles precipitaciones intensas y variaciones significativas en los acumulados.

Cómo estará el tiempo en el fin de semana extra largo

Para este viernes, en la región de Salto Grande se anticipa una mínima de 17°C y una máxima de 24°C, con un 40% de probabilidades de tormentas aisladas durante la madrugada y mañana. Desde la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado.

El resto del fin de semana largo mostrará un panorama más estable y con temperaturas en ascenso:

Sábado: mínima de 15°C y máxima de 25°C, con cielo mayormente nublado.

Domingo: mínima de 14°C y máxima de 28°C, con sol y cielo parcialmente nublado.

Lunes: mínima de 14°C y máxima de 29°C, con buen tiempo y ambiente cálido.

De este modo, tras el pasaje de inestabilidad, la región se encamina a disfrutar de un fin de semana largo con condiciones agradables y marcada recuperación térmica.

Foto: Marcelo González

Redacción de 7Paginas