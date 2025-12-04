Jueves caluroso en Concordia y la región: anuncian 33 grados y altas temperaturas hasta el fin de semana

Para este jueves 4 de diciembre, el SMN pronostica buenas condiciones climáticas, con cielo soleado y escasa nubosidad. La jornada comenzó con una temperatura mínima de 18 grados, pero con alta humedad, cercana al 91%, y vientos prácticamente en calma. Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 33 grados, generando una sensación térmica elevada.

De cara al viernes, el calor continuará en aumento. Se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 34 grados, con cielo mayormente nublado, pero sin probabilidad significativa de precipitaciones.

Fin de semana largo con calor persistente

El sábado iniciará el fin de semana largo con una mínima prevista de 23 grados y una máxima de 33, en una jornada que se presentará con cielo nublado y ambiente pesado.

Para el domingo, el termómetro volverá a escalar, con una máxima que alcanzará los 34 grados, consolidando varios días consecutivos de intenso calor.

Recién hacia el lunes, feriado por el Día de la Virgen, se prevé un leve alivio térmico: la mínima será de 20 grados y la máxima de 27, con un 40% de probabilidades de tormentas, lo que marcaría el ingreso de un sistema frontal que podría traer lluvias y descenso de temperaturas.

Desde los organismos meteorológicos recomiendan tomar precauciones ante las altas temperaturas: mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y extremar cuidados especialmente en niños, personas mayores y quienes realizan actividades al aire libre. El calor llegó para quedarse, al menos, durante varios días más en la región.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas