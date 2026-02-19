Jueves caluroso, pero con alta probabilidad de tormentas en la región de Salto Grande

La jornada se presentará con una temperatura mínima de 23 grados y una máxima que alcanzaría los 34 grados, en un contexto de elevada humedad e inestabilidad creciente.

Alerta para el norte entrerriano

Según el parte oficial al que tuvo acceso 7Paginas, los departamentos del norte entrerriano —incluido San Salvador— serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En cuanto a los valores de precipitación acumulada, se estiman entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Probabilidades en aumento

Para la madrugada de este jueves se anuncian bajas probabilidades de tormentas, pero las chances aumentan considerablemente hacia la mañana, cuando el pronóstico indica hasta un 100% de probabilidad de precipitaciones y tormentas de variada intensidad.

Durante la tarde las condiciones inestables continuarían, manteniéndose la probabilidad de lluvias y tormentas en Concordia y la región de Salto Grande.