Jueves con 24º en la previa a la llegada de la tormenta de Santa Rosa a la región de Salto Grande

El día comenzó con cielo totalmente despejado, vientos en calma y altos niveles de humedad cercanos al 95%. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9 grados y una máxima que alcanzará los 24 grados. Hacia la tarde-noche se prevé un leve aumento de la nubosidad.

Para el viernes, el pronóstico anticipa un leve ascenso térmico, con mínima de 13 grados y máxima de 26 grados, acompañado de cielo parcialmente nublado.

Fin de semana inestable

Las condiciones tenderán a desmejorar a partir del sábado, con una mínima de 15 grados y máxima de 25 grados, bajo un cielo mayormente nublado y con probabilidad de algunas lluvias aisladas.

El cambio más significativo llegaría en la madrugada y mañana del domingo 30 de agosto, cuando se anuncian tormentas aisladas con una probabilidad del 70%, coincidiendo con el fenómeno popularmente conocido como la “tormenta de Santa Rosa”. Esta manifestación climática se da todos los años para esta fecha y coincide con la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona cuya celebración es precisamente el 30 de agosto.

Para la tarde del domingo, en tanto, la probabilidad de tormentas descendería al 40%, manteniendo un escenario de inestabilidad en la región de Salto Grande.

