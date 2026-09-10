Jueves, el día más caluroso en Concordia y la zona: cuándo podrían llegar las lluvias

El tiempo tendrá un marcado cambio en las próximas horas en Concordia y la zona. Este jueves será la jornada más cálida de la semana, con una temperatura máxima prevista de 24 grados, aunque el alivio será breve porque desde el viernes volverán a descender los registros térmicos.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al que tuvo acceso 7Paginas, el jueves comenzó con una mínima de 11 grados y se espera una máxima de 24°. El cielo permanecerá parcialmente nublado, con una humedad que durante las primeras horas alcanzaba el 86%, mientras que el viento soplará del sector sur a unos 10 kilómetros por hora.

¿Cuándo podría llover?

La posibilidad de precipitaciones aparecerá durante este viernes. Para esa jornada se anuncia una mínima de 13 grados y una máxima de 19°, con cielo mayormente nublado durante la mañana.

Para la tarde, en tanto, el SMN prevé hasta un 40% de probabilidades de lluvias, por lo que no se descarta la ocurrencia de algunas precipitaciones aisladas en Concordia y localidades de la region.

El descenso de las temperaturas se hará sentir especialmente durante el cierre de la semana, después de la jornada cálida de este jueves.

Un fin de semana fresco y sin lluvias

De acuerdo con las previsiones disponibles, el fin de semana comenzará con temperaturas mínimas cercanas a los 13 grados, aunque por el momento no se esperan lluvias.

Foto: Marcelo Gonzalez