Jueves soleado en la región de Salto Grande, pero pronto llegarían las lluvias

De cara al cierre de la semana laboral, el viernes se espera un leve ascenso de la temperatura: la mínima será de 11 grados y la máxima rondará los 25, con cielo parcialmente nublado.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a cambiar con la llegada del fin de semana largo en Entre Ríos, ya que el lunes será feriado. Los pronósticos señalan que durante la madrugada y el resto del día sábado podrían registrarse lluvias y tormentas. La temperatura oscilará entre los 13 y 20 grados, en un día que se anticipa inestable.

El domingo regresará el buen tiempo, con cielo despejado, mínima de 10 y máxima de 24 grados, ideal para actividades al aire libre. Finalmente, el lunes feriado se presentará con una mínima de 10 grados y máxima de 26, con cielo parcialmente nublado, marcando un cierre agradable para el fin de semana extra largo en la provincia.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas