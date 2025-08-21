Jueves soleado, pero anuncian inestabilidad y frío para la región de Salto Grande

Para este jueves se espera una jornada con características primaverales: cielo con algunas nubes, temperatura mínima de 10 grados y máxima que llegará a los 20 grados, con una humedad cercana al 80% y vientos en calma.

Sin embargo, el buen clima tendrá corta duración. El viernes se presentará con una mínima elevada de 14 grados y una máxima de 19, aunque con inestabilidad: hay un 40% de probabilidades de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, y un 70% de probabilidades de chaparrones hacia la tarde.

El fin de semana

El sábado volverá el sol con cielo parcialmente nublado, mínima de 9 y máxima de 15 grados.

En tanto, el domingo será una jornada fría pero agradable: se anticipa una mínima de apenas 4 grados y una máxima de 15, con cielo totalmente despejado en toda la región.

El inicio de la semana próxima

El lunes se intensificará el frío matinal, con una mínima de 5 grados y una máxima que alcanzará los 18. El martes, en tanto, el termómetro marcará 6 grados de mínima, pero la máxima trepará rápidamente hasta los 20 grados, en ambos casos con sol a pleno.

De esta manera, el clima en Concordia y alrededores continuará mostrando fuertes contrastes entre las mañanas frías y las tardes soleadas, un anticipo de lo que será la transición hacia la primavera.

Foto: Marcelo Gonzáles

Redacción de 7Paginas