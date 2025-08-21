7PAGINAS

Miércoles 20 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Jueves soleado, pero anuncian inestabilidad y frío para la región de Salto Grande

Tras las intensas lluvias que se registraron en la primera mitad de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un marcado descenso de las temperaturas y nuevas probabilidades de inestabilidad para Concordia y la región de Salto Grande en el inicio del último mes del invierno.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Para este jueves se espera una jornada con características primaverales: cielo con algunas nubes, temperatura mínima de 10 grados y máxima que llegará a los 20 grados, con una humedad cercana al 80% y vientos en calma.

Sin embargo, el buen clima tendrá corta duración. El viernes se presentará con una mínima elevada de 14 grados y una máxima de 19, aunque con inestabilidad: hay un 40% de probabilidades de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, y un 70% de probabilidades de chaparrones hacia la tarde.

El fin de semana

El sábado volverá el sol con cielo parcialmente nublado, mínima de 9 y máxima de 15 grados.

En tanto, el domingo será una jornada fría pero agradable: se anticipa una mínima de apenas 4 grados y una máxima de 15, con cielo totalmente despejado en toda la región.

El inicio de la semana próxima

El lunes se intensificará el frío matinal, con una mínima de 5 grados y una máxima que alcanzará los 18. El martes, en tanto, el termómetro marcará 6 grados de mínima, pero la máxima trepará rápidamente hasta los 20 grados, en ambos casos con sol a pleno.

De esta manera, el clima en Concordia y alrededores continuará mostrando fuertes contrastes entre las mañanas frías y las tardes soleadas, un anticipo de lo que será la transición hacia la primavera.

Foto: Marcelo Gonzáles

Redacción de 7Paginas