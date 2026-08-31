Jugador de futbol de Concordia recibió un fuerte golpe en la cabeza y ahora lucha por su vida en un hospital

Un dramático episodio se vivió este domingo durante un partido de Primera División del fútbol concordiense, cuando Gabriel Carrera, un joven de 18 años que defiende los colores de Defensores de Constitución, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Según informaron a 7Paginas, Carrera permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado y asistencia respiratoria, mientras sus familiares, compañeros y amigos aguardan con preocupación su evolución.

El hecho ocurrió durante el encuentro que disputaban Defensores de Constitución y La Bianca. De acuerdo con el relato del presidente de Defensores, Jaime Cisnero, el joven recibió un codazo durante una jugada y, pese al golpe, logró dirigirse por sus propios medios hacia el banco de suplentes.

“Se va corriendo al banco de suplentes para mojarse la cabeza y ahí es cuando se desploma. La verdad que fue angustiante ver al chico caer al suelo y en un primer momento pensamos que estaba muerto”, relató Cisnero a un cronista de 7Páginas.

“Fue una agresión injustificada”

El presidente de Defensores de Constitución calificó el episodio como una situación que, a su entender, excedió una acción propia de un partido de fútbol.

“Es realmente una agresión injustificada la que sufrió Gabi, porque no es una falta propia de un partido de fútbol sino de una mala intención”, afirmó.

Cisnero sostuvo que, según su interpretación de la jugada, el futbolista de La Bianca no realizó el movimiento de manera accidental, sino que impactó directamente con el codo sobre Carrera.

Apenas había debutado en Primera

La situación adquiere una dimensión aún más dolorosa por el momento que atravesaba el joven futbolista.

Carrera había debutado en Primera División apenas el fin de semana anterior, por lo que el partido ante La Bianca significaba su segunda presentación en la máxima categoría.

“Este chico debutó en Primera el fin de semana pasado y este era su segundo partido en Primera. Se imaginan con la ilusión con la que fue a jugar el partido y hoy lucha por vivir en el hospital”, expresó Cisnero.

El dirigente también describió la angustia que atraviesan los familiares del joven y destacó especialmente el dolor de su madre y de quienes lo acompañan durante estas horas.

Destacaron la rápida asistencia

Desde Defensores de Constitución también valoraron la actuación de la ambulancia del servicio de emergencia 107 y del personal sanitario que intervino inmediatamente después del episodio.

Cisnero destacó que los primeros auxilios fueron brindados rápidamente, antes de que el joven fuera trasladado para recibir atención médica.

Mientras tanto, la comunidad futbolística de Concordia permanece atenta a la evolución del joven jugador.

Reclamo por la violencia en las canchas

El presidente de Defensores también cuestionó la violencia que, según consideró, se está instalando en algunos partidos del fútbol local y apuntó contra la actuación arbitral.

“Cirimarco, de La Bianca, ya está para retirarse y no puede ir con esa violencia contra un jovencito que recién empieza a jugar en Primera”, sostuvo.

Además, cuestionó la actitud de algunos árbitros y afirmó que, desde su perspectiva, determinadas decisiones y formas de conducción contribuyen a generar un clima de tensión dentro de las canchas.

Sus declaraciones representan la postura del dirigente y del club ante el episodio, mientras se aguarda la evolución médica de Carrera.

Finalmente, Cisnero expresó su esperanza de que el joven pueda recuperarse.

“Yo tengo mucha fe de que Gabi va a salir adelante porque es un chico muy joven”, afirmó.

Y dejó un pedido para el fútbol concordiense: “Espero que estos hechos no vuelvan a ocurrir dentro de una cancha de fútbol de Concordia y que este hecho deje un fuerte mensaje contra la agresión y la violencia”.

Redaccion de 7Paginas