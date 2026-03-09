Juicio a Ruiz Orrico por cuatro víctimas fatales: este lunes se conocerá el adelanto de veredicto

El proceso judicial busca determinar la responsabilidad penal de Ruiz Orrico en el hecho ocurrido el 20 de junio de 2024, alrededor de las 4:30 de la madrugada, sobre la Ruta Provincial N° 39. En esa oportunidad, el Volkswagen Passat oficial que conducía —perteneciente al gobierno de Entre Ríos— impactó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro jóvenes trabajadores.

Las víctimas fueron Brian Adrián Izaguirre, Lucas Marcelo Izaguirre, Leandro Iván Almada y Axel Maximiliano Rossi, quienes fallecieron como consecuencia del violento choque.

Durante el debate oral se reconstruyeron las circunstancias del siniestro y se determinó que el vehículo conducido por Ruiz Orrico invadió el carril contrario. Las pericias incorporadas al expediente también establecieron que el conductor tenía 1,52 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

La investigación encuadró lo sucedido dentro del delito de homicidio culposo agravado, una figura que contempla circunstancias que incrementan la gravedad del hecho, entre ellas conducir bajo los efectos del alcohol y provocar múltiples víctimas fatales.

Al momento del siniestro, Ruiz Orrico se desempeñaba como director del Instituto Portuario de Entre Ríos y el vehículo que conducía era un automóvil oficial, un aspecto que fue mencionado durante el juicio por las partes acusadoras como un elemento que implicaba un mayor deber de cuidado.

En los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de cinco años de prisión efectiva, además de diez años de inhabilitación para conducir vehículos. En tanto, la querella que representa a las familias de las víctimas pidió la pena máxima prevista para este delito: seis años de prisión efectiva.

Por su parte, la defensa reconoció la responsabilidad de su defendido en el siniestro, aunque solicitó al tribunal que al momento de fijar la pena se tengan en cuenta criterios de proporcionalidad y racionalidad.

El juicio estuvo marcado por fuertes momentos de emoción, especialmente durante los testimonios de los familiares de las víctimas, quienes recordaron a los jóvenes y el impacto que la tragedia provocó en sus vidas.

Tras varias jornadas de audiencias, este lunes el juez Crespo dará a conocer el adelanto de veredicto, mientras que los fundamentos de la sentencia se conocerán en los próximos días. La resolución judicial marcará la respuesta de la Justicia ante uno de los hechos viales más conmocionantes ocurridos en la provincia en los últimos años.

