Julián Rodríguez: “La euforia es total, Federación acompañó el rumbo del cambio”

En diálogo con un cronista de 7Paginas, Rodríguez se mostró emocionado por el respaldo recibido y destacó el trabajo conjunto entre los distintos sectores que conforman la alianza oficialista.

“La verdad que la euforia es total. Estamos muy felices, muy agradecidos. Los resultados a nivel nacional, provincial y municipal son excelentes para lo que es la Alianza”, sostuvo.

El referente libertario resaltó el compromiso de los espacios que acompañaron el proyecto político que lidera Javier Milei.

“Estamos muy agradecidos con el compromiso que ha tenido la UCR, el Partido Libertario, el PRO y La Libertad Avanza. Realmente queremos agradecerles a todos ellos, y también a la ciudadanía por el compromiso con el voto y por la amplia participación que hubo, que no es menor”, subrayó.

“No es un cheque en blanco”

Rodríguez hizo una lectura prudente del resultado electoral y remarcó que el acompañamiento popular debe ser entendido como una señal de confianza, pero también de responsabilidad.

“Entendemos bien que esto no es un cheque en blanco. Vamos a intentar hacer, por lo menos desde nuestro lado —y esperemos que el gobierno nacional también—, todo lo que sea posible para que ese voto de confianza que la gente brindó se vea reflejado en hechos concretos”, aseguró.

El joven dirigente señaló que el objetivo es que las decisiones políticas tengan un impacto real en la vida cotidiana de la población.

“Ese compromiso que la gente tuvo con esta elección tiene que verse reflejado en la sociedad, en la gente, que es lo más importante. No somos indiferentes ante la situación que está pasando cierta parte de la población, es una realidad”, remarcó.

“Los años de desidia no salieron gratis”

Rodríguez también hizo referencia al contexto económico y social que atraviesa el país, reconociendo que las transformaciones impulsadas por el gobierno nacional requieren tiempo y esfuerzo.

“Desde un primer momento se avisó que tantos años de desidia y abandono no nos iban a salir gratis. De alguna forma íbamos a tener que pasar una etapa de recesión. Pero confiamos en que, de acá al 2027, estos dos años van a ser muy beneficiosos para el pueblo argentino, para la provincia y, sobre todo, para Federación”, afirmó.

Por último, Rodríguez dejó un mensaje esperanzador y llamó a seguir apostando por las ideas de la libertad.

Redaccion de 7Paginas