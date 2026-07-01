julio comienza con una ola polar en la región de Salto Grande: anuncian temperaturas bajo cero

El mes de julio comenzó con un marcado descenso de las temperaturas en la región de Salto Grande y todo indica que el frío continuará intensificándose en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por bajas temperaturas y anticipó el ingreso de un nuevo frente polar que hará descender aún más los registros térmicos hacia el final de la semana.

Si bien el alerta vigente alcanza principalmente al sur de la provincia de Entre Ríos, el pronóstico prevé que el aire frío se extienda a buena parte del territorio provincial, incluyendo Concordia y la región de Salto Grande.

Viernes con temperaturas bajo cero

Según el pronóstico extendido, el viernes 3 de julio será el día más frío de la semana.

Se espera una temperatura mínima de -2°C, con probables heladas durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima apenas alcanzará los 11°C, aunque con cielo despejado y presencia de sol durante gran parte de la jornada.

El ingreso del nuevo pulso de aire polar favorecerá amaneceres muy fríos y condiciones propicias para la formación de escarcha en distintos sectores de la región.

Así estará el tiempo durante los próximos días

Para este miércoles, el pronóstico anticipa una mínima de 5°C y una máxima de 15°C, con cielo mayormente nublado, humedad cercana al 98%, vientos del sector sur de alrededor de 8 kilómetros por hora y probabilidad de bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana.

En tanto, el jueves se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con el regreso del sol. La temperatura oscilará entre los 4°C de mínima y los 11°C de máxima, bajo un cielo parcialmente nublado.

Recomiendan extremar los cuidados

Ante la persistencia del frío intenso, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, especialmente con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. También se aconseja calefaccionar los ambientes de manera segura, ventilar los espacios cerrados y proteger a las mascotas de las bajas temperaturas.

Todo indica que el invierno comenzará a mostrar su faceta más rigurosa en la región de Salto Grande, con varios días de intenso frío y amaneceres bajo cero.