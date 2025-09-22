Julio Roh aclaró la situación de las elecciones en UTHGRA Concordia: “En Concordia solo participa una sola lista”

Explicó que la resolución de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó en suspenso los comicios a nivel nacional, tras una presentación realizada por un sector identificado con Dante Camaño, opositor a Luis Barrionuevo. Sin embargo, Roh aclaró que en el caso de Concordia la situación “no se modifica en nada” ya que la Junta Electoral reconoció una sola lista oficializada, la Celeste, que él mismo encabeza.

De esta manera, el dirigente salió al cruce de las declaraciones del federaense Alan Schonbörn, quien, tras conocerse la suspensión, sostuvo en medios de Federación que la justicia había dado lugar a su presentación.

La lista de Schonbörn, rechazada

Roh recordó que la lista impulsada por Schonbörn fue rechazada por la Junta Electoral por no reunir la cantidad de avales exigidos y por incluir personas que no estaban afiliadas al sindicato. Incluso, puntualizó que el propio Schonbörn fue expulsado meses atrás por una asamblea de trabajadores.

El dirigente agregó que el recurso de amparo presentado por ese sector ya había sido rechazado tanto por la Junta Electoral como por la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires, con lo cual la situación legal de esa lista está cerrada.

Elecciones suspendidas, no anuladas

Roh hizo hincapié en que las elecciones de UTHGRA no fueron anuladas, sino suspendidas, y que este proceso puede extenderse hasta que la justicia laboral defina si la exclusión de la lista de Camaño fue correcta o no.

“Una vez que la justicia se expida sobre ese punto, la Junta Electoral definirá una nueva fecha de elecciones”, precisó a 7Paginas