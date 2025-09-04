Julio Roh presentó la nueva comisión directiva de UTHGRA y llamó a los trabajadores a respaldar con su voto

El dirigente resaltó que la lista será la única en competir en las elecciones previstas para el 18 de septiembre, ya que la otra alternativa fue impugnada por “irregularidades”. En este marco, Roh agradeció el acompañamiento de los trabajadores de Federación durante los momentos más difíciles, cuando la subsede local tuvo que ser intervenida.

“Hoy estamos presentando la lista celeste, la lista que va a participar en las elecciones. A partir de este momento comenzamos una campaña de visitas a los trabajadores para que sepan quiénes somos y qué proponemos para los próximos cuatro años”, expresó Roh durante el acto.

El secretario general recordó que al asumir la intervención en Federación se había comprometido a dejar la delegación en manos de los propios trabajadores de la ciudad. “Este grupo asumió la responsabilidad de poner el hombro en un momento complicado y hoy son quienes van a representar a sus compañeros”, aseguró.

Asimismo, instó a los afiliados a participar del proceso electoral: “Estamos pidiendo a los trabajadores de Federación el apoyo con su voto. El 18 necesitamos que nos respalden para poder empezar a trabajar con la fuerza que requiere este desafío”, enfatizó.

Tras las palabras de Roh, Eugenia Martínez dio a conocer la nómina completa de la nueva comisión, que incluye representantes de distintas localidades de la costa del Uruguay. Entre ellos se destacan:

Julio Daniel Roh (Secretario General),

María de los Ángeles San Pietro (Secretaria de Asistencia Social),

Daniela Andrea Paredes (Secretaria Gremial),

Gustavo Javier Ruso (Secretario Administrativo),

María Eugenia Rastelli (Secretaria de Cultura, Prensa y Propaganda),

Carlos Orlando (Secretario de Finanzas),

Mario Ariel Fink (Secretario de Formación y Capacitación Profesional),

Fabio Ariel Caberiel (Secretario de Organización),

Hugo Javier Rodríguez (Secretario de Actas y Afiliaciones), entre otros.

La lista también contempla vocales y congresales titulares y suplentes de Concordia, Federación, Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay, con el objetivo de lograr una representación equitativa en toda la región.

Finalmente, Roh subrayó que el sindicato mantendrá las puertas abiertas para todos los que deseen sumarse: “Queremos seguir creciendo. Hoy somos 20 trabajadores representados en Federación, mañana seremos 30 o 40, porque lo importante es la unidad y la participación de todos”.

Fuente: La Ultima Campana