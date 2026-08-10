Junto a otros cinco trabajadores, Egger Concordia echó a uno de los referentes del reclamo de 2019 y advierten sobre más despidos

La tensión laboral volvió a apoderarse de la planta industrial de Egger Argentina (ex-Masisa) en Concordia. En los últimos días se confirmó la desvinculación de seis operarios del sector Molduras, entre los que se encuentra Marcelo Fernández, un histórico trabajador que en mayo de 2019 había liderado la resistencia obrera y el reclamo judicial que logró la reincorporación de diez despedidos en aquel momento.

Fernández no duda en calificar la medida como una persecución laboral y gremial, «Siempre fui un buen compañero y trabajador, nunca tuve una falta. Siento esto como una persecución, ya que Agustín Fitte (Director de Administración, Finanzas y RRHH) estuvo presente en el conflicto del 2019 y me la tenía jurada. Aprovecharon el nuevo marco legal para sacarme de encima y poder avanzar con el resto», señalo a 7Paginas.

Según relataron los propios trabajadores, la empresa viene aplicando un proceso de goteo con desvinculaciones desde hace al menos dos meses, afectando en muchos casos a personal con más de 20 años de antigüedad.

El conflicto impacta de lleno en el sector Molduras, una de las áreas clave de la fábrica que cuenta con más de 120 empleados:

Según supo 7Paginas, el sector operaba en cuatro turnos distribuidos en tres líneas de producción. Actualmente se está implementando un esquema de reducción a tres turnos. Una de las líneas ya comenzó a operar bajo esta modalidad y se prevé que las dos restantes se sumen en los próximos días.

Proyección de despidos: Tras la salida de estos seis primeros operarios, la firma habría comunicado que el próximo mes se concretarán más desvinculaciones, sumando un total de al menos 12 familias afectadas únicamente en esa división.

El antecedente de 2019 y la falta de respuestas

El caso remite inmediatamente a lo sucedido en mayo de 2019, cuando la planta sufrió un duro conflicto tras la cesantía de 10 trabajadores que se habían organizado sindicalmente frente al cambio de esquemas horarios. En aquel momento, tras bloqueos en los accesos, protestas y un litigio en la Justicia, los operarios lograron ser restituidos en sus puestos.

En esta oportunidad, según denunciaron, la respuesta oficial por parte de la gerencia local fue escasa. Al momento de notificar las bajas, la dirección administrativa se limitó a argumentar que las medidas responden a una «reestructuración» con órdenes provenientes de los niveles superiores de la compañía.

«No estamos hablando solamente de números: detrás de cada trabajador hay una familia, años de esfuerzo y una vida construida alrededor de ese empleo. Necesitamos que haya transparencia y que la sociedad de Concordia sepa qué futuro le espera a quienes todavía permanecen en la planta», concluyó Marcelo Fernández.