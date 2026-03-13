Jurado popular declaró “no culpable” al ex jefe de la Policía de Concordia acusado de abuso y quedó en libertad

Luego de conocerse el veredicto, la jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragón Pafundi, dispuso la inmediata libertad del imputado, quien se encontraba cumpliendo arresto domiciliario mientras se desarrollaba el proceso.

El juicio se llevó adelante bajo la modalidad de juicio por jurados, y las audiencias se realizaron a puertas cerradas debido a que la causa involucra presuntos delitos contra la integridad sexual de una menor.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales Mauro Jaume Blanco y Evelina Espinosa. En tanto, la defensa del acusado estuvo a cargo del abogado Eduardo Daniel Gerard y la abogada Betiana Albarenque.

Antecedentes de la causa

Este proceso se convirtió en el juicio por jurados número 156 realizado en la provincia de Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.

Cabe recordar que Querencio había sido condenado en 2023 a 12 años de prisión por abuso sexual en perjuicio de una menor de edad. Sin embargo, en abril de 2024 el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anuló esa sentencia al considerar que, tras un cambio en la calificación legal del hecho, el caso debía ser juzgado nuevamente, pero esta vez mediante un jurado popular.

A partir de esa resolución, el tribunal también aceptó el planteo de la defensa para cambiar la jurisdicción del nuevo juicio, por lo que las actuaciones fueron remitidas a la Oficina de Gestión de Audiencias, quedando finalmente radicado el proceso en la jurisdicción de Chajarí.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en 2019 por la madre de la víctima, cuando Querencio se desempeñaba como jefe de la Policía Departamental de Concordia. Con el veredicto del jurado conocido este viernes, el ex funcionario policial recuperó su libertad.

Redaccion de 7Paginas