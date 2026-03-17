Juraron nuevos jueces laborales en los Tribunales de Concordia

En ese marco, Ricardo Agustín Larocca juró como juez titular del Juzgado de Trabajo Nº 2, mientras que Roberto Elvio Masara hizo lo propio al frente del Juzgado de Trabajo Nº 4, ambos bajo la fórmula de “Dios y la Patria”.

Reunión institucional y agenda judicial

La reunión del Alto Cuerpo, según se informó a 7Paginas, contó con la presencia del presidente del STJ, Germán Carlomagno, junto a los vocales Daniel Carubia, Miguel Ángel Giorgio, Gisela Schumacher, Leonardo Portela y Laura Mariana Soage. De manera remota participaron el vicepresidente Carlos Federico Tepsich y las vocales Susana Medina y Claudia Mizawak.

Durante la jornada, los integrantes del STJ dialogaron con autoridades judiciales locales, entre ellas el presidente del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Pablo Garrera Allende; la titular de la Sala Civil Nº 1, Flavia Pasqualini; la presidenta de la Sala Laboral, Carolina Goñe; y el presidente de la Sala Civil Nº 2, Flavio Frabotta.

Asimismo, mantuvieron encuentros con representantes de la Asociación de la Magistratura y del Colegio de la Abogacía de Concordia, en el marco de una política institucional que busca fortalecer el vínculo con las distintas jurisdicciones judiciales de la provincia.

Importancia de las designaciones

Al hacer uso de la palabra, Carlomagno destacó la relevancia del acto, subrayando que se trata de la incorporación de magistrados en un fuero clave para la ciudad.

“Concordia es la jurisdicción con mayor cantidad de juicios laborales, tanto por estadísticas de Cámara como de los juzgados laborales”, señaló, al tiempo que remarcó la formación de los nuevos jueces, quienes cuentan con especialización en Derecho Laboral.

Un acto con amplia participación

La ceremonia se desarrolló en el hall de ingreso de los Tribunales, ubicados sobre calle Mitre, y contó con la presencia de autoridades políticas, judiciales y representantes de distintas instituciones.

Entre los asistentes se destacó la participación de la senadora provincial Gloria Cozzi, el ex vocal del STJ Bernardo Salduna, integrantes de fuerzas de seguridad, agentes judiciales, familiares y público en general.

Los magistrados fueron designados por el Poder Ejecutivo provincial y cumplieron con todas las instancias previstas por la Constitución de Entre Ríos, incluyendo el proceso de selección del Consejo de la Magistratura y el correspondiente acuerdo del Senado.

Además, se recibieron salutaciones institucionales, entre ellas del gobernador Rogelio Frigerio y de la vicegobernadora Alicia Aluani.