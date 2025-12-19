Juraron y asumieron 34 fiscales auxiliares del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos

Según se informó a 7Paginas, el acto fue presidido por el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García, y contó con la presencia del presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Leonardo Portela; la vicepresidenta del STJ, Laura Mariana Soage; los vocales Germán Carlomagno y Federico Tepsich; y el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, junto a autoridades del Poder Ejecutivo provincial y municipal.

Durante su discurso, el procurador general Jorge García destacó la importancia institucional del acto y subrayó que los fiscales auxiliares fueron designados conforme a lo establecido por la Constitución Provincial. En ese sentido, remarcó que el mecanismo de selección garantiza la idoneidad científica y moral de los funcionarios, lo que resulta fundamental para asegurar la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares esenciales del sistema democrático.

Los nombramientos de los fiscales y fiscalas titulares fueron realizados por el Poder Ejecutivo provincial, con acuerdo de la Cámara de Senadores, luego de haberse sustanciado los correspondientes concursos ante el Consejo de la Magistratura, de acuerdo al procedimiento previsto en la Constitución de Entre Ríos.

La ceremonia contó además con la participación de legisladores provinciales, integrantes del Poder Judicial de la provincia y de la Nación, representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, asociaciones profesionales y numerosos invitados especiales.

Los fiscales auxiliares que prestaron juramento pertenecen a distintas jurisdicciones de la provincia. Por la ciudad de Chajarí juraron María Macarena Mondragón y María Dalia Verdura Pons; por Colón, Micaela María Di Pretoro y Laila Taleb; por Concepción del Uruguay, María de los Ángeles Becker y Eduardo Santo; y por Concordia, Juan Pablo De Giambattista, Daniela Montangie y José Martín Núñez.

En tanto, por Diamante asumieron María Florencia Acuña y María Eugenia Shmith; por Feliciano, Evelina Vanesa Espinosa; por Gualeguay, Ana Paula Elal y Maite Burruchaga; y por Gualeguaychú, Josefina Beherán, Jorge Luis Gutiérrez y Fernando Ochoa.

También prestaron juramento fiscales de La Paz —Natalia Denise Bartolo y Juan Manuel Pereyra—; de Paraná —María Jimena Ballesteros, María Elizabeth Bordín, Adriana Paola Farinó, Cristian José María Giunta, Andrea Carolina Guzmán, Martín Millán, María de las Mercedes Nin, Jorge Gabriel Sueldo, Valeria Elena Vilchez, Sonia Beatriz Vives, Ileana Viviani, Martín Miguel Wasinger y Eric Rodolfo Zenklusen—; de Rosario del Tala, Emilce Paola Reynoso; y de Villaguay, María Noelia Batto y Mauro Román Quirolo.