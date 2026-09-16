“Justicia va a los Barrios” llega este viernes a 31 localidades entrerrianas

Este viernes, el Poder Judicial de Entre Ríos llevará adelante la XI Jornada Provincial de Acceso a Justicia, una nueva edición de la iniciativa “Justicia va a los Barrios”, que desplegará simultáneamente espacios de atención en 31 localidades de la provincia.

La propuesta busca acercar el servicio de Justicia a la ciudadanía, generando ámbitos de escucha, orientación y atención cercanos, accesibles y gratuitos, en escuelas, centros comunitarios, sedes barriales y otras instituciones.

La jornada contará con la participación de jueces y juezas de Paz, magistrados y magistradas, integrantes del Ministerio Público y otros operadores judiciales, de acuerdo con las características y necesidades de cada localidad.

En el caso de Colonia El Carmen y General Galarza, la actividad se realizará el jueves 17 de septiembre debido a la disponibilidad de los establecimientos donde se desarrollarán los encuentros.

¿Dónde se realizará en Concordia y Federación?

En Concordia, la jornada tendrá lugar en la Escuela N.º 32 “Nuestra Señora del Silencio”, en el horario de 9.30 a 12.

En tanto, en el departamento Federación, habrá dos puntos de atención:

Los Conquistadores: Sede del Registro Civil, de 9 a 12.

Villa del Rosario: Centro Cultural, de 11.30 a 13.

Todas las localidades que participan

La XI Jornada Provincial de Acceso a Justicia tendrá presencia en distintos puntos del territorio entrerriano:

Alarcón (Gualeguaychú): Mesa Pública, de 9 a 12.

Aldea San Antonio (Paraná): Escuela Secundaria N.º 11 “María Elena Boyocchi”, de 10.30 a 12.

Aldea Santa María (Paraná): Sede Comunal, de 10 a 12.

Aranguren (Nogoyá): NIDO-Punto Digital, de 9 a 11.30.

Bovril (La Paz): Biblioteca Popular “Pte. Domingo Faustino Sarmiento”, de 9 a 12.

Caseros (Uruguay): Centro Cultural “Margarita Thea”, de 9 a 12.

Chañar (San Salvador): Escuela N.º 16 “Provincia de Corrientes”, de 9 a 12.

Colonia El Carmen (Colón): Escuela de Educación Agrotécnica N.º 50 “José Hernández”, jueves 17, de 9 a 11.

Colonia Federal (Federal): Escuela Secundaria N.º 2 “Florencio Molina Campos”, de 9 a 12.

Concordia: Escuela N.º 32 “Nuestra Señora del Silencio”, de 9.30 a 12.

El Ramblón (distrito Quebracho, Paraná): Escuela Secundaria N.º 64 “J. J. de Urquiza”, de 9 a 10.30.

Estación Sosa (Paraná): Sede Comunal, de 9 a 12.

General Alvear (Diamante): Salón Comunitario, de 9 a 12.30.

General Galarza (Gualeguay): Jardín Maternal “Bichito de Luz”, jueves 17, de 9 a 11.

Gobernador Mansilla (Tala): Hogar de Ancianos “Clemencia Lesca de Soldá”, de 10 a 11.

Gobernador Sola (Tala): Estación del Ferrocarril, de 9 a 12.

Gualeguay: Asistencia Pública, de 9 a 12.

Herrera (Uruguay): Salón de la Cooperativa de Agua Potable, de 9 a 12.

Ingeniero Sajaroff (Villaguay): Salón Comunal, de 9 a 12.

La Picada (Paraná): SUM de la Comuna de La Picada, de 9 a 12.

Las Moscas (Uruguay): Salón Comunal, de 9 a 12.

Los Conquistadores (Federación): Sede del Registro Civil, de 9 a 12.

Paraje Mulitas (distrito Chañar, Feliciano): Centro de Salud, de 9 a 11.

Paraje Tibirí (La Paz): Capilla sobre camino vecinal, de 9 a 11.

Paraná: Salón Vecinal Cáritas, de 9 a 12.

Pueblo Bellocq – Estación Las Garzas (Paraná): Salón Comunal, de 9 a 12.

Puerto Curtiembre (Paraná): Salón Comunal, de 8 a 11.

Urdinarrain (Gualeguaychú): Jardín Maternal “Semillitas”, de 9 a 11.

Victoria: Jardín Maternal “Juan Pablo II”, barrio Arenal, de 10 a 12.

Villa del Rosario (Federación): Centro Cultural, de 11.30 a 13.

Villa Paranacito (Islas del Ibicuy): Hospital Local, de 9 a 12.

Con informacion de prensa STJ

Redaccion de 7Paginas