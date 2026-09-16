“Justicia va a los Barrios” llega este viernes a 31 localidades entrerrianas

Este viernes, el Poder Judicial de Entre Ríos llevará adelante la XI Jornada Provincial de Acceso a Justicia, una nueva edición de la iniciativa “Justicia va a los Barrios”, que desplegará simultáneamente espacios de atención en 31 localidades de la provincia.
La propuesta busca acercar el servicio de Justicia a la ciudadanía, generando ámbitos de escucha, orientación y atención cercanos, accesibles y gratuitos, en escuelas, centros comunitarios, sedes barriales y otras instituciones.
La jornada contará con la participación de jueces y juezas de Paz, magistrados y magistradas, integrantes del Ministerio Público y otros operadores judiciales, de acuerdo con las características y necesidades de cada localidad.
En el caso de Colonia El Carmen y General Galarza, la actividad se realizará el jueves 17 de septiembre debido a la disponibilidad de los establecimientos donde se desarrollarán los encuentros.
¿Dónde se realizará en Concordia y Federación?
En Concordia, la jornada tendrá lugar en la Escuela N.º 32 “Nuestra Señora del Silencio”, en el horario de 9.30 a 12.
En tanto, en el departamento Federación, habrá dos puntos de atención:
Los Conquistadores: Sede del Registro Civil, de 9 a 12.
Villa del Rosario: Centro Cultural, de 11.30 a 13.
Todas las localidades que participan
La XI Jornada Provincial de Acceso a Justicia tendrá presencia en distintos puntos del territorio entrerriano:
Alarcón (Gualeguaychú): Mesa Pública, de 9 a 12.
Aldea San Antonio (Paraná): Escuela Secundaria N.º 11 “María Elena Boyocchi”, de 10.30 a 12.
Aldea Santa María (Paraná): Sede Comunal, de 10 a 12.
Aranguren (Nogoyá): NIDO-Punto Digital, de 9 a 11.30.
Bovril (La Paz): Biblioteca Popular “Pte. Domingo Faustino Sarmiento”, de 9 a 12.
Caseros (Uruguay): Centro Cultural “Margarita Thea”, de 9 a 12.
Chañar (San Salvador): Escuela N.º 16 “Provincia de Corrientes”, de 9 a 12.
Colonia El Carmen (Colón): Escuela de Educación Agrotécnica N.º 50 “José Hernández”, jueves 17, de 9 a 11.
Colonia Federal (Federal): Escuela Secundaria N.º 2 “Florencio Molina Campos”, de 9 a 12.
Concordia: Escuela N.º 32 “Nuestra Señora del Silencio”, de 9.30 a 12.
El Ramblón (distrito Quebracho, Paraná): Escuela Secundaria N.º 64 “J. J. de Urquiza”, de 9 a 10.30.
Estación Sosa (Paraná): Sede Comunal, de 9 a 12.
General Alvear (Diamante): Salón Comunitario, de 9 a 12.30.
General Galarza (Gualeguay): Jardín Maternal “Bichito de Luz”, jueves 17, de 9 a 11.
Gobernador Mansilla (Tala): Hogar de Ancianos “Clemencia Lesca de Soldá”, de 10 a 11.
Gobernador Sola (Tala): Estación del Ferrocarril, de 9 a 12.
Gualeguay: Asistencia Pública, de 9 a 12.
Herrera (Uruguay): Salón de la Cooperativa de Agua Potable, de 9 a 12.
Ingeniero Sajaroff (Villaguay): Salón Comunal, de 9 a 12.
La Picada (Paraná): SUM de la Comuna de La Picada, de 9 a 12.
Las Moscas (Uruguay): Salón Comunal, de 9 a 12.
Los Conquistadores (Federación): Sede del Registro Civil, de 9 a 12.
Paraje Mulitas (distrito Chañar, Feliciano): Centro de Salud, de 9 a 11.
Paraje Tibirí (La Paz): Capilla sobre camino vecinal, de 9 a 11.
Paraná: Salón Vecinal Cáritas, de 9 a 12.
Pueblo Bellocq – Estación Las Garzas (Paraná): Salón Comunal, de 9 a 12.
Puerto Curtiembre (Paraná): Salón Comunal, de 8 a 11.
Urdinarrain (Gualeguaychú): Jardín Maternal “Semillitas”, de 9 a 11.
Victoria: Jardín Maternal “Juan Pablo II”, barrio Arenal, de 10 a 12.
Villa del Rosario (Federación): Centro Cultural, de 11.30 a 13.
Villa Paranacito (Islas del Ibicuy): Hospital Local, de 9 a 12.
Con informacion de prensa STJ
Redaccion de 7Paginas