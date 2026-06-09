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Martes 9 de junio de 2026
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Karate, gran actuación de Gonzalo Hoffman

El pasado sábado 6 de junio se llevó a cabo la Primera Fecha del Campeonato Entrerriano de Karate Federado Oficial 2026 en las instalaciones del Polideportivo Agua Potable de la ciudad de Ubajay, departamento Colón.
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Redacción 7Paginas

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El evento reunió a deportistas, entrenadores, árbitros, familias y público en general provenientes de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, consolidándose como una importante jornada deportiva destinada a promover el karate federado, la formación integral de los jóvenes y la transmisión de valores fundamentales como el respeto, la disciplina, el esfuerzo y el compañerismo.

La organización estuvo a cargo de la Escuela Municipal de Karate de Ubajay, mientras que la fiscalización fue realizada por la Federación Única de Karate y Kobudo de Entre Ríos (FUKKER), entidad rectora del karate federado oficial en la provincia.

El Club Estudiantes felicita a Gonzalo Nicolás Hoffmann por su destacada actuación en la Primera Fecha del Campeonato Entrerriano de Karate Federado Oficial 2026, desarrollada en la ciudad de Ubajay.

Representando con orgullo a nuestra institución, Gonzalo obtuvo el 1º puesto en la categoría Promocional Mixto 12-13 años y el 2.º puesto en la categoría Infantil Mixto hasta 4.º Kyu.

Estos logros son el reflejo de su dedicación, constancia y compromiso con la práctica del karate, valores que honran al Club Estudiantes y al deporte federado entrerriano.

Por Edgardo Perafan