Karting Regional en Concordia, el arranque es con dos fechas

Este regreso presentará varias novedades en función de temporadas anteriores. Por un lado se determinaron las categorías intervinientes. Estas serán: Escuela, Escuelita Light, 150 A, Promocional, 150 B, 150 C y Master C, 150 Libre Sin Banco y Directos 2 Tiempos. Cabe destacar que en cuanto a lo reglamentario será similar a lo que se utiliza en el Karting Entrerriano. Por otro lado se permitirá la utilización de dos juegos de neumáticos nuevos a lo largo de la temporada. Las cubiertas serán las Maxxis Rojas, aunque se permitirá la participación de pilotos que utilicen cubiertas IBF, conforme a las disposiciones establecidas en el reglamento técnico vigente.

En cuanto a la actividad deportiva la actividad se iniciará el sábado con las prácticas libres no oficiales, desde las 12 hasta las 18, aunque el dato destacado será que los pilotos ya podrán girar con sensores. El domingo la actividad se iniciará a las 9 con pruebas libres, alrededor de las 11.45 serán las sesiones clasificatorias, desde las 13 se correrán las finales de la 1° fecha, desde las 14 serán las series –a 6 vueltas cada una– de la 2° fecha, mientras que las carreras finales de la 2° fecha –a 12 giros– se largará desde las 15 horas aproximadamente.

Para esta oportunidad se dispuso que el valor de la entrada general será de 10 mil pesos, 5 mil pesos para jubilados, 50 mil pesos para motorhome y no abonarán el ingreso al autódromo los menores de edad y los socios del Auto Club Concordia.