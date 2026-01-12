Ke Personajes cerró la Fiesta Nacional del Lago con un show multitudinario

Según lo registrado por un cronista de 7Paginas, las tres noches del evento —una de ellas reprogramada por las lluvias del viernes— contaron con una amplia y constante convocatoria de público, destacándose como una de las mejores ediciones en la historia de la fiesta, que este año celebró su 42ª edición.

El destino turístico, que alcanzó casi su capacidad hotelera colmada, recibió a vecinos de toda la región y a visitantes que llegaron especialmente a Federación atraídos por la propuesta artística y cultural de la fiesta.

La noche del domingo tuvo como protagonistas a Ke Personajes, la banda más esperada por el público. Mucho antes de su salida a escena, el anfiteatro ya se encontraba colmado y se vivía un verdadero clima de fiesta entre los presentes, que acompañaron con entusiasmo cada uno de los números artísticos de la grilla previa.

A partir de las 23 horas, Emanuel Noir y su banda subieron al escenario y durante casi dos horas hicieron cantar, bailar y vibrar a una multitud que respondió con euforia a cada tema, sellando un cierre inolvidable para esta edición de la Fiesta Nacional del Lago.

Cabe destacar que, de manera paralela, la Expo Lago también registró un lleno total durante todas las noches, consolidándose como un espacio clave para emprendedores y productores locales.

Al finalizar el evento, el intendente Ricardo Bravo expresó: “Culminamos con gran éxito una nueva edición de la Fiesta Nacional del Lago. Un logro colectivo que refleja el esfuerzo de la comisión, trabajadores, vecinos, emprendedores y el acompañamiento de turistas. Una edición que nos llena de orgullo y que posiciona a Federación en todo el país”.