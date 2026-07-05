Kueider conocerá este lunes el pedido de pena de la Fiscalía paraguaya

La audiencia se llevará a cabo desde las 10 de la mañana en los tribunales de Asunción, luego de que finalizara la etapa de producción de pruebas y el Tribunal declarara cerrado el debate probatorio.

La Fiscalía definirá el pedido de condena

Durante la última audiencia, los abogados defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalo expusieron los últimos elementos en favor de los imputados. Concluida esa instancia, el proceso quedó listo para la presentación de los alegatos finales.

El fiscal Villalba realizará una evaluación de todas las pruebas incorporadas al expediente y solicitará la pena que considera corresponde aplicar a Kueider y Guinsel Costa.

Posteriormente será el turno de la defensa, que intentará rebatir los argumentos del Ministerio Público y sostener su versión de los hechos.

La causa

La investigación se originó el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel Costa fueron detenidos en el Puente de la Amistad, al intentar ingresar a Paraguay con 211 mil dólares estadounidenses, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes, dinero que, según la acusación, no había sido declarado ante las autoridades aduaneras.

Durante el juicio, ambos optaron por no prestar declaración.

Una vez finalizados los alegatos, solo restará que ejerzan su derecho a expresar sus últimas palabras antes de que el Tribunal pase a deliberar.

El veredicto

El Tribunal encargado de juzgar la causa está integrado por las juezas Elsa García y Adriana Planás, junto al juez Matías Garcete Piris, quienes tendrán la responsabilidad de dictar el veredicto una vez concluida la etapa de alegatos.

La acusación contempla una pena máxima de dos años y medio de prisión, debido a que el delito atribuido es contrabando en grado de tentativa.

Mientras tanto, tanto Kueider como Guinsel Costa permanecen bajo arresto domiciliario en Asunción, medida que cumplen desde su detención.

Otras investigaciones

Además de este proceso judicial, el exsenador enfrenta una investigación en Paraguay por presunto lavado de activos y otra causa en la Argentina por el mismo delito.

En paralelo, la Justicia paraguaya ya autorizó el pedido de extradición solicitado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Sin embargo, ese trámite recién podrá avanzar una vez que concluya el juicio por contrabando que actualmente se desarrolla en la capital paraguaya.