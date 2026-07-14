Kueider cuestionó la condena en Paraguay y denunció una persecución política tras su apoyo a la Ley Bases

El exlegislador sostuvo que la resolución presenta serias inconsistencias y afirmó que durante el juicio se tuvieron por acreditados hechos que, según él, fueron desmentidos por las propias pruebas.

«Es un fallo cuestionable»

En declaraciones posteriores a conocerse la sentencia, Kueider expresó su desacuerdo con la decisión del Tribunal paraguayo.

«Se ha dado por cierto lo dicho por los testigos. Uno declaró que estuvo en el procedimiento y después se comprobó que no. Admitieron que la mochila estaba en el asiento trasero, es decir, que no hubo ocultamiento», manifestó.

A partir de esos argumentos, consideró que la condena «es un fallo cuestionable» y adelantó que recurrirá la resolución ante instancias superiores.

«Vamos a apelar. Ahí discutiremos todo», afirmó.

La causa en Paraguay

Kueider fue condenado por la Justicia paraguaya luego de haber sido detenido el 4 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar a Paraguay con más de 200.000 dólares en efectivo, además de pesos argentinos y guaraníes, sin realizar la correspondiente declaración aduanera.

Si bien el Tribunal lo encontró culpable del delito de tentativa de contrabando, la pena impuesta fue de dos años de prisión con suspensión de la ejecución, por lo que no deberá cumplir la condena en un establecimiento penitenciario.

«En Argentina sí hubo persecución política»

Aunque aclaró que no considera que el fallo paraguayo responda a una persecución política, Kueider aseguró que sí existió una ofensiva judicial en Argentina luego de su respaldo a la Ley Bases impulsada por el Gobierno nacional.

«Esta acusación y la prisión preventiva dio pie a una persecución política. Fue tras mi apoyo a la Ley Bases, cuyo rechazo tenía como objetivo desestabilizar al Gobierno», sostuvo.

El exsenador agregó que, a su entender, las investigaciones comenzaron pocos días después de aquella votación en el Congreso.

«Yo no estaba a favor del Gobierno, pero buscaban recién asumido desestabilizarlo. A la semana se iniciaron acciones penales, con un operativo y un ‘carpetazo’. Una nota, una denuncia, un fiscal militante y un caso. Esto les vino como anillo al dedo; se aprovechó desde un tribunal que lleva adelante una acusación falsa con pruebas inventadas. Es un escándalo jurídico», expresó.

También rechazó las causas en Argentina

Consultado sobre las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que enfrenta en Argentina, Kueider negó las acusaciones y aseguró que los hechos ocurridos en Paraguay fueron utilizados como punto de partida para avanzar con esos expedientes.

Según afirmó, «todo es falso», aunque dijo confiar en que la Justicia finalmente esclarecerá su situación.

Mientras tanto, el exsenador continuará bajo arresto domiciliario en Paraguay hasta completar el tiempo restante de la condena, al tiempo que avanzan tanto la apelación contra el fallo por tentativa de contrabando como los procesos judiciales que enfrenta en Argentina, entre ellos el pedido de extradición formulado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Cabe recordar que las declaraciones de Kueider reflejan su posición frente al proceso judicial y forman parte de su estrategia de defensa. La condena dictada por la Justicia paraguaya se encuentra vigente, aunque aún puede ser revisada por instancias superiores a partir de los recursos que presente su defensa.

Con informacion de Ahora

Redaccion de 7Paginas