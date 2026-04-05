Kueider: En 15 días se inicia en Paraguay el juicio por el contrabando de los 200 mil dólares

El próximo lunes 20 de abril comenzará una etapa decisiva para el futuro de Edgardo Kueider. Tras un año y tres meses de arresto domiciliario en Paraguay, el ex senador nacional por Entre Ríos se sentará en el banquillo de los acusados en la Torre Norte del Palacio de Justicia, en el barrio Sajonia de Asunción.

Kueider e Iara Guinsel, su ex secretaria y actual pareja, serán juzgados por el delito de contrabando en grado de tentativa, luego de haber sido interceptados en diciembre de 2024 intentando ingresar 200 mil dólares sin declarar al vecino país.

La estrategia de la defensa

Según trascendió, la defensa del ex legislador se apoya en dos argumentos principales para evitar una condena que tiene una pena mínima de dos años y medio:

Naturaleza del dinero: Sostienen que el efectivo no debe ser considerado una «mercancía», por lo que técnicamente no existiría el delito de contrabando.

Origen de los fondos: Afirman que los USD 200 mil no pertenecían a la pareja, sino a supuestos inversores paraguayos en bienes raíces y que Guinsel actuaba únicamente como intermediaria.

La versión de los imputados indica que recibieron el dinero en efectivo en Ciudad del Este, cruzaron a cenar a Brasil y, al reingresar a Paraguay por el Puente de la Amistad en la madrugada del 4 de diciembre, fueron detenidos por las autoridades.

La vida en el «Insignia 3»

Actualmente, Kueider y Guinsel cumplen su arresto en un departamento del edificio Insignia 3, en la zona de Luque. El complejo cuenta con vigilancia las 24 horas y un operativo especial de la Comisaría 52° de la Policía Nacional para controlar sus movimientos.

Este es el tercer domicilio que ocupan desde que se les otorgó la prisión domiciliaria, habiendo pasado previamente por los barrios de San Vicente y el exclusivo complejo Tierra Alta. El costo promedio de alquiler en la zona donde residen actualmente ronda los 800 dólares mensuales.

El frente judicial en Argentina: Concordia y San Isidro

Aunque el juicio en Paraguay es el obstáculo más inmediato, Kueider tiene deudas pendientes mucho más profundas con la Justicia argentina:

Justicia Federal (San Isidro): La jueza Sandra Arroyo Salgado lidera un pedido de extradición en una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos centrada en el periodo 2015-2019. La Fiscalía paraguaya ya dictaminó que podrá ser enviado a Argentina una vez que cumpla con el proceso por contrabando.

Justicia de Concordia: En su ciudad natal, existe un legajo abierto que investiga toda su carrera política, desde que fue electo concejal en 1999, bajo las mismas sospechas de enriquecimiento ilícito.

En caso de recibir una condena en el país vecino, el tiempo que el ex senador ya cumplió bajo arresto domiciliario será computado a su favor. No obstante, el inicio de este juicio representa apenas el primer «round» de una larga batalla judicial que promete ramificaciones tanto en la capital paraguaya como en los tribunales entrerrianos.

El Palacio de Justicia de Asunción será el escenario donde se definirá si el dinero secuestrado es decomisado definitivamente y si Kueider deberá enfrentar prisión efectiva antes de ser entregado a la Justicia argentina.

Con información de Analisis

Redaccion de 7Paginas