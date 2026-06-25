Kueider, más complicado: la Justicia paraguaya lo imputó por presunto lavado de activos en una operación inmobiliaria de 480 mil dólares

La acusación fue presentada por las fiscales paraguayas Luz Guerrero y Verónica Valdez y también alcanza a su secretaria, Iara Guinsel, además de dos ciudadanos paraguayos que habrían participado en la operación.

La compra de inmuebles bajo sospecha

De acuerdo con la investigación, Kueider y Guinsel intentaron adquirir de manera directa seis departamentos y seis cocheras ubicados en la ciudad de Asunción por un valor aproximado de 480.000 dólares.

Sin embargo, la operación no pudo concretarse inicialmente debido a que los compradores no lograron acreditar ante la inmobiliaria el origen lícito de los fondos utilizados para la transacción.

Ante esa situación, la fiscalía sostiene que entre octubre y noviembre de 2024 se recurrió a una empresa integrada por intermediarios paraguayos, que finalmente concretó la compra del inmueble. Para los investigadores, esta maniobra habría tenido como objetivo ocultar el verdadero origen del dinero y dar apariencia de legalidad a los fondos empleados.

Detenido desde diciembre de 2024

Kueider permanece bajo arresto domiciliario en Paraguay desde diciembre de 2024, luego de ser detenido en el Puente de la Amistad, que conecta Ciudad del Este con la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

En aquel procedimiento, las autoridades paraguayas secuestraron más de 211.000 dólares en efectivo, además de pesos argentinos y guaraníes, dinero que era transportado sin la correspondiente declaración aduanera.

A partir de ese episodio se iniciaron distintas investigaciones que revelaron numerosos ingresos de Kueider y Guinsel al territorio paraguayo, donde habrían introducido divisas en efectivo sin declarar.

Causas abiertas en Argentina

La nueva imputación se suma a las investigaciones que el exlegislador enfrenta en Argentina. Entre ellas figura una causa por presunto enriquecimiento ilícito y otra vinculada al supuesto cobro de sobornos durante el período en que se desempeñó como director de la empresa provincial de energía Enersa, entre 2017 y 2019.

Tras su detención en Paraguay, el Senado de la Nación resolvió expulsarlo de su banca por “inhabilidad moral”, en una decisión que tuvo fuerte repercusión política a nivel nacional.

La hipótesis de la fiscalía paraguaya

Los fiscales sostienen que los fondos destinados a la compra de los inmuebles en Asunción tendrían origen en actividades ilícitas desarrolladas en territorio argentino y que la operación inmobiliaria formaría parte de una maniobra de lavado de activos.

Mientras avanza la causa por tentativa de contrabando de divisas, la nueva imputación agrega un escenario judicial aún más complejo para el exsenador entrerriano, quien continúa sometido a proceso en Paraguay junto a su secretaria.

Con esta nueva acusación, la Justicia paraguaya profundiza una investigación que podría tener derivaciones tanto en ese país como en Argentina, donde las causas que involucran a Kueider continúan abiertas y bajo seguimiento de distintos organismos judiciales.

Con informacion de TN

Redaccion de 7Paginas