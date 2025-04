Kueider rompió el silencio: “No hay ilícito, no hay plata proveniente de ningún delito”

En diálogo con Vorterix Litoral, Kueider subrayó que nunca fue interrogado formalmente sobre su detención con más de 200 mil dólares y cuestionó el tratamiento mediático del caso. “La condena mediática ya la tengo”, afirmó, señalando que, aunque presente pruebas en su defensa, todo será puesto en duda.

Sus declaraciones más contundentes

El exsenador insistió en que no existe ninguna evidencia de un ilícito y que el dinero incautado no proviene de Argentina ni de actividades ilegales.

«Nunca me tomaron declaración. No hay ilícito, no hay plata proveniente de ningún delito”, afirmó.

Además, denunció que su imagen fue utilizada mediáticamente para condenarlo sin juicio previo: “La imagen del video ya de por sí te condena, que es lo que terminó pasando, independientemente si he cometido o no un ilícito”.

Sobre la investigación judicial y las implicancias políticas, Kueider sostuvo que desde el tratamiento de su expulsión en el Senado ha recibido amenazas y que todo este escándalo responde a una operación política de alto voltaje.

«El kirchnerismo se encargó de instalar que esto responde a una cuestión vinculada a la Ley Bases, para bajarla”, denunció.

Respecto a los viajes que realizó a Paraguay y su supuesta vinculación con inversiones en el país vecino, negó cualquier implicación en maniobras ilegales:

«No son operaciones mías, por lo tanto, no puedo hablar de eso. No hay ninguna investigación ni ilícito al respecto”.

Por último, al referirse a las versiones sobre el manejo de gastos reservados, ironizó sobre los rumores que lo vinculan con maniobras de evasión fiscal:

«Si tenemos una ley de blanqueo, que yo mismo voté, ¿para qué vas a llevar la plata a otro lado? Es irrisorio ese tipo de planteo”.

La causa sigue en curso y se espera que en los próximos días se defina la situación procesal del exsenador.