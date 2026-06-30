Kueider y Guinsel, a un paso del fallo en Paraguay: cuando regresen a la Argentina quedarán detenidos

El juicio oral que enfrenta el exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, en Paraguay ingresó en su etapa decisiva y la sentencia podría conocerse en los próximos días. Mientras tanto, la situación judicial del exlegislador continúa agravándose: la Justicia argentina ya resolvió que tanto él como su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel Costa, quedarán detenidos de manera inmediata cuando regresen al país.

Kueider y Guinsel son juzgados por el delito de tentativa de contrabando, luego de haber intentado ingresar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar, hecho ocurrido durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz do Iguazú.

El juicio entra en su etapa final

Durante las últimas audiencias concluyó prácticamente toda la producción de pruebas ofrecidas por la Fiscalía paraguaya, encabezada por el fiscal Ysrael Villalba.

Uno de los últimos testimonios fue el del comisario Francisco Escobar Franco, jefe del Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, quien relató cómo se produjo el secuestro del vehículo Chevrolet Trailblazer en el que viajaban Kueider y Guinsel y el hallazgo del dinero oculto en una mochila.

Ahora resta que la defensa incorpore algunos documentos y posteriormente se desarrollen los alegatos finales, tras lo cual el Tribunal Especializado en Delitos Económicos de Asunción quedará en condiciones de dictar sentencia.

Eligieron guardar silencio

Uno de los hechos más relevantes de las últimas audiencias fue la decisión de Kueider y Guinsel de no prestar declaración.

Si bien al inicio del proceso habían manifestado su intención de hablar ante los jueces, finalmente optaron por guardar silencio, renunciando así a responder las declaraciones de los funcionarios de Aduana que participaron del procedimiento.

Durante el juicio, los agentes aduaneros sostuvieron que el vehículo fue seleccionado para un control aleatorio y que, tras consultar si transportaban bienes para declarar, el exsenador respondió negativamente. Sin embargo, al inspeccionar el interior encontraron una mochila negra con los fajos de dinero.

La defensa insiste en que el efectivo no pertenecía a Kueider y sostiene además que la omisión de declarar divisas constituye una infracción administrativa aduanera y no un delito de contrabando, argumento que hasta el momento no logró prosperar ante el tribunal paraguayo.

Confirmaron que quedarán detenidos al volver al país

En paralelo al juicio en Paraguay, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó el pedido de exención de prisión presentado por la defensa del exsenador y confirmó que tanto Kueider como Guinsel serán detenidos apenas regresen a la Argentina.

La resolución ratificó lo dispuesto anteriormente por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien investiga al exlegislador por una serie de delitos vinculados a presuntos hechos de corrupción.

Entre las imputaciones que deberá enfrentar figuran:

Enriquecimiento ilícito.

Lavado de activos.

Cohecho.

Abuso de autoridad.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Negociaciones incompatibles con la función pública.

Tráfico de influencias.

También enfrenta una causa por lavado de dinero en Paraguay

Como si el juicio por tentativa de contrabando no fuera suficiente, la Fiscalía paraguaya abrió una segunda investigación por presunto lavado de activos.

Según la acusación, Kueider y Guinsel habrían utilizado la firma Golsur S.A. como estructura para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito e invertirlos en bienes inmuebles.

La investigación sostiene que entre abril y julio de 2024 la pareja adquirió seis departamentos de lujo y sus respectivas cocheras en un exclusivo complejo residencial de Asunción por un monto cercano a 460.379 dólares.

Ante estos indicios, el juez de garantías Rodrigo Estigarribia ordenó el embargo preventivo de los inmuebles y prohibió cualquier operación sobre esos bienes mientras avanza la investigación.

Un escenario judicial cada vez más complicado

Kueider permanece actualmente bajo prisión domiciliaria en Paraguay junto a Guinsel Costa, situación que se mantiene desde su detención ocurrida hace más de un año y medio.

Con el juicio oral próximo a finalizar y la orden de detención firme en Argentina, el exsenador entrerriano enfrenta uno de los momentos más complejos de su situación judicial, tanto por el proceso que se desarrolla en Paraguay como por las múltiples causas que lo esperan en los tribunales federales argentinos.

Con informacion de Infobae

Redaccion de 7Paginas