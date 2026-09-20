La 4ª Fiesta Provincial del Bicudo quedó en manos del trío de la Peña El Chajá de Chajarí

La 4ª edición de la Fiesta Provincial del Bicudo tuvo una jornada de gran convocatoria sobre el río Uruguay, con un torneo de pesca de embarcados por tríos que reunió a 69 equipos y tuvo como ganador al representativo de la Peña El Chajá de Chajarí.

La competencia fue organizada por la peña concordiense Buscando Pique, con fiscalización oficial, y se desarrolló sobre un extenso sector del río Uruguay, en una cancha de pesca comprendida entre la zona del puerto y playa Nebel.

El equipo campeón estuvo integrado por Daniel Benítez, Nicolás Marchesi y César Masetto, quienes alcanzaron 680 puntos producto de 24 capturas, obteniendo como premio 4.500.000 pesos y el trofeo de campeón.

El segundo lugar fue para el trío de Tierra de Palmares, integrado por Andrés Massiolo, Alberto Martínez y Fernando Velzi, con 603 puntos y 22 capturas, que recibió 2.500.000 pesos y el trofeo de subcampeón.

El tercer puesto quedó para Luis Cardozo, Fernando Esquivel y Follo, sin barra registrada, quienes sumaron 486 puntos y 17 capturas, obteniendo 2.000.000 de pesos y el trofeo correspondiente.

“Salió una fiesta espectacular”

La organizadora de Buscando Pique, Gabriela Galarza, expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada y destacó especialmente el acompañamiento de pescadores provenientes de distintas localidades.

“Estamos muy contentos porque salió una fiesta espectacular y gracias a Dios tuvimos el acompañamiento de mucha gente que vino de afuera. Además, el día fue muy bueno, pero también hubo pique, es decir, pescados, con muchos buenos premios y eso es algo muy importante”, señaló.

Galarza destacó además la cantidad de embarcaciones que participaron de esta cuarta edición.

“Contamos con 69 embarcaciones. Esto, además del evento deportivo, es un aporte para la ciudad porque algunos vinieron a dormir y además consumieron en comercios de Concordia”, remarcó.

Una fiesta que sigue creciendo

La organizadora también resaltó el crecimiento que viene experimentando la Fiesta Provincial del Bicudo y atribuyó parte de ese resultado al trabajo realizado a lo largo de las distintas ediciones.

“La fiesta va creciendo gracias a los ajustes que hicimos y los errores que superamos. Acá hay mucho esfuerzo porque dejamos familia y trabajo, pero la satisfacción de que las cosas salgan bien es lo más importante”, sostuvo.

Según comentó, los pescadores que participaron de la competencia se retiraron conformes y destacaron distintos aspectos de la organización.

“Todos se fueron muy agradecidos y nos felicitaron por el trabajo impecable de la fiscalización, como así también el almuerzo y, sobre todo, los premios que dimos”, afirmó.

Finalmente, Galarza consideró que esta edición dejó un desafío importante para las próximas competencias.

“Este torneo nos deja una vara muy alta y que desde muchos lugares nos reconozcan por la buena organización. Dejamos en lo alto a la ciudad de Concordia”, expresó.

Más de 500 capturas

De acuerdo con la planilla oficial de resultados, de las 69 embarcaciones inscriptas, 56 equipos obtuvieron puntaje, contabilizándose 516 peces capturados.

Además de la clasificación general, el torneo entregó reconocimientos especiales.

El premio a Mejor Dama fue para Maira Carrel, del equipo La Amistad, con 374 puntos y 13 capturas, quien recibió 350.000 pesos en efectivo, trofeo y remera.

El reconocimiento a Mejor Menor correspondió a Enzo Caballero, del equipo Barra Gualeguay, con 302 puntos y 11 capturas.

La Mayor Captura o Pieza Mayor del Torneo fue para el equipo Los Cachorros de Federación, integrado por Andrés Cartoccio, Sandra Rigoni y Miguel Andrade, con 346 puntos y 12 capturas, que recibió un premio especial de 300.000 pesos.

En tanto, Tierra de Palmares se quedó con la distinción a la Barra Más Numerosa, con 24 integrantes distribuidos en ocho lanchas, y también obtuvo la Copa Challenger, con 1.209 puntos acumulados entre sus tres mejores embarcaciones y 43 capturas.

La cuarta edición de la Fiesta Provincial del Bicudo cerró así una nueva jornada de pesca deportiva en el río Uruguay, con participación regional, importantes premios y una organización que busca consolidar a Concordia como escenario de grandes encuentros vinculados a la actividad.

Por Marcelo Gonzalez

Redacción de 7Paginas