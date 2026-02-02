La A.C.P.C. cumplió un sueño en Uruguay con la fecha del Triatlón Jeep en Salto

En la clasificación general, el triunfo fue inobjetable para el uruguayo de Tacuarembó, Nahuel Soares De Lima, quien repitió la victoria conseguida en la primera fecha disputada en Colón. En damas, la ganadora fue la paceña Anahí Díaz, que tuvo una destacada actuación.

El podio masculino se completó con Federico Ruiz de La Paz, actual campeón del circuito, y Federico Álvarez de Concordia. En la rama femenina, acompañaron a Díaz la chajariense Judith Marsilli y la concordiense Ana María Brunini.

En la modalidad postas, el triunfo quedó en manos de los locales Jorge Pereira, Agustín Saavedra y Nicolás Cardozo Urroz, quienes tuvieron una actuación sobresaliente al emplear un minuto menos que el ganador general de la prueba.

En juveniles, los vencedores fueron el paceño Mateo Roldán y la federaense María Martina García Bouchet, mientras que en mountain bike se impusieron los salteños Braian Blanco y Luciana Carballo.

Sin dudas, Salto demostró ser una excelente plaza para este tipo de eventos, con un enorme potencial para el desarrollo del triatlón. El Club Remeros Salto fue un epicentro ideal, acompañado por el fuerte apoyo de la Intendencia y la colaboración de una gran cantidad de personas. Un hecho destacado y poco habitual fue el masivo acompañamiento de embarcaciones de apoyo durante el segmento de natación, además de la multitudinaria presencia de público, que colmó el sector del club y alentó sin descanso a cada competidor.

La emoción también se hizo sentir con la participación de la banda del regimiento, que interpretó los himnos de Uruguay y Argentina, y con el colorido cierre a cargo de la escuela de samba Tropi Junior, que le puso ritmo y alegría al final de la jornada.

De esta manera, la A.C.P.C. logró concretar un sueño largamente anhelado: llevar su organización al Uruguay y transformar el circuito en un verdadero polo de integración binacional, fomentando una actividad sana, recreativa y profundamente deportiva.

Desde la organización agradecieron a todos los que hicieron posible este logro e invitaron a la próxima cita del calendario, que será el 15 de febrero en Paraná, con la sexta fecha del Campeonato.

Prensa A.C.P.C