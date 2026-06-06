La Agrupación Radical Don Osvaldo Sarli salió en defensa de Azcué y denunció presuntas “operaciones” políticas en su contra

La interna política de Concordia sumó este viernes un nuevo capítulo luego de que la Agrupación Radical Don Osvaldo Sarli (DOS) difundiera un duro comunicado en defensa del intendente Francisco Azcué y cuestionara las recientes críticas provenientes tanto de sectores del oficialismo provincial como de la oposición local.

Con un texto cargado de ironías, referencias políticas y mensajes dirigidos a distintos actores del escenario concordiense, el sector radical no sólo respaldó la gestión municipal sino que además sugirió que existe una ofensiva política destinada a desgastar la figura del jefe comunal.

Sin nombrarlos de manera explícita, el documento apunta al ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, a quien define como un «peronista arrepentido», y al ex presidente de la Cámara de Diputados y dirigente justicialista Ángel Giano, caracterizado irónicamente como un «estadista».

La respuesta a los reclamos de “humildad”

La reacción de la agrupación se produjo días después de que Troncoso planteara públicamente la necesidad de reconstruir el frente político que llevó a Azcué a la intendencia y reclamara mayor diálogo y humildad en el armado político local.

Lejos de aceptar ese planteo, desde la DOS sostuvieron que Azcué ha demostrado precisamente una amplia apertura hacia distintos sectores políticos y sociales.

“El actual jefe municipal fue elegido por el voto popular de los concordienses y, pese al desastre que recibió, está manejando excelentemente bien la comuna”, señalaron.

En el comunicado también remarcaron que la gestión municipal cuenta con dirigentes provenientes de distintos espacios, incluyendo radicales, integrantes del PRO, del MID, vecinalistas e incluso peronistas.

Por ello, cuestionaron el sentido de las observaciones realizadas por el funcionario provincial.

“¿Es un intento de vaciar de legitimidad y de poder a la figura institucional más importante de la ciudad?”, se preguntaron.

Cuestionamientos al MID y a dirigentes aliados

El texto también contiene referencias críticas hacia sectores vinculados al MID, espacio que integra la coalición gobernante.

Tras recordar el pasado político de Troncoso dentro del peronismo, la agrupación sostuvo que existen dirigentes que generan “más dudas que certezas” y mencionó a Eduardo Cristina, recordando causas judiciales que tuvieron repercusión pública años atrás.

La referencia fue interpretada en distintos ámbitos políticos como una señal de malestar hacia algunos sectores que en los últimos meses comenzaron a ganar protagonismo dentro del oficialismo provincial y local.

La respuesta a Ángel Giano

Otro de los destinatarios del documento es el dirigente justicialista Ángel Giano, quien recientemente había cuestionado la situación de la ciudad afirmando que la ve “peor que hace dos años y medio”.

Desde la agrupación radical respondieron que resulta difícil atribuir al actual gobierno municipal las consecuencias de décadas de administraciones anteriores.

En ese sentido, señalaron que Giano ha ocupado cargos públicos de manera ininterrumpida desde la década de 1990 y lo consideraron parte de los gobiernos que condujeron a Concordia durante los últimos años.

“En poco más de dos años no se puede revertir un desastre de más de cuarenta”, sostuvieron.

Asimismo, reclamaron mayor autocrítica a quienes hoy cuestionan la gestión municipal.

La sospecha de una acción coordinada

Uno de los puntos más llamativos del comunicado aparece en su tramo final, donde la agrupación desliza que no sería casual la coincidencia temporal entre las declaraciones de Troncoso y las críticas formuladas por Giano.

Sin realizar una acusación directa, los dirigentes radicales sugieren que ambos pronunciamientos podrían formar parte de una misma estrategia política.

“¿Que hayan salido al mismo tiempo, le parece pura casualidad?”, concluye el documento.

Una disputa que ya se expresa públicamente

La declaración de la Agrupación Don Osvaldo Sarli marca un cambio de tono dentro del oficialismo concordiense, ya que por primera vez un sector identificado con el intendente responde de manera directa a uno de los principales referentes políticos del gobierno provincial.

El episodio ocurre en medio de movimientos políticos que comenzaron a acelerarse en Concordia de cara a los próximos años, con el fortalecimiento de distintos espacios internos, la aparición de nuevos actores en el escenario local y las discusiones sobre el futuro armado electoral de la coalición gobernante.

Lo que hasta hace pocas semanas parecía una discusión reservada a los ámbitos internos del oficialismo ahora comenzó a expresarse públicamente, dejando en evidencia tensiones que podrían profundizarse a medida que avance el calendario político rumbo a 2027.

Redaccion de 7Paginas