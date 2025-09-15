La Arquería de Concordia tendrá representantes en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025

De acuerdo al sistema de clasificación, solo los primeros puestos de cada rama acceden a la instancia nacional. En este caso, la concordiense Camila Pedemonte y el chajariense Gabriel Tonina serán los encargados de defender los colores de Entre Ríos en la cita nacional, tanto en la competencia individual como en la modalidad de equipos mixtos.

La competencia se desarrollará durante cuatro días, con pruebas en las categorías Individual Masculino, Individual Femenino y Equipos Mixtos. Además, habrá instancias de clasificación, eliminatorias, capacitaciones técnicas y definiciones por medallas, cerrando con la ceremonia de premiación.

El torneo nacional premiará a los tres primeros puestos de cada categoría, mientras que la Copa de Tiro con Arco se entregará a la provincia que sume la mayor cantidad de preseas, priorizando en el conteo las medallas de oro, seguidas por las de plata y bronce.

De esta manera, la arquería entrerriana vuelve a tener presencia en un evento de relevancia nacional, con la ilusión de que Camila Pedemonte y Gabriel Tonina logren subirse al podio y traer la copa a la provincia.

Por Gustavo Cardoso