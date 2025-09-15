7PAGINAS

Lunes 15 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

La Arquería de Concordia tendrá representantes en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025

El pasado sábado 13 de septiembre, en el Club Los Yaros, se llevó a cabo el selectivo provincial de tiro con arco clasificatorio para los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025. La disciplina del CEF N°4 Concordia estuvo representada de gran manera por las arqueras Camila Pedemonte y Juanita Ríos, quienes se destacaron en la competencia.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

De acuerdo al sistema de clasificación, solo los primeros puestos de cada rama acceden a la instancia nacional. En este caso, la concordiense Camila Pedemonte y el chajariense Gabriel Tonina serán los encargados de defender los colores de Entre Ríos en la cita nacional, tanto en la competencia individual como en la modalidad de equipos mixtos.

La competencia se desarrollará durante cuatro días, con pruebas en las categorías Individual Masculino, Individual Femenino y Equipos Mixtos. Además, habrá instancias de clasificación, eliminatorias, capacitaciones técnicas y definiciones por medallas, cerrando con la ceremonia de premiación.

El torneo nacional premiará a los tres primeros puestos de cada categoría, mientras que la Copa de Tiro con Arco se entregará a la provincia que sume la mayor cantidad de preseas, priorizando en el conteo las medallas de oro, seguidas por las de plata y bronce.

De esta manera, la arquería entrerriana vuelve a tener presencia en un evento de relevancia nacional, con la ilusión de que Camila Pedemonte y Gabriel Tonina logren subirse al podio y traer la copa a la provincia.

Por Gustavo Cardoso

 