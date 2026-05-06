La Asociación Artiguista y la Departamental de escuelas Concordia fortalecen su alianza estratégica

La Asociación Artiguista de la Región de Salto Grande, con sede en Puerto Yeruá, continúa consolidando su rol como actor clave en el desarrollo social y educativo de la zona. Recientemente, sus autoridades encabezaron un encuentro de trabajo con el director departamental de Educación de Concordia, el profesor Alejandro Ramírez Arias.

En representación de la ONG participaron el presidente, profesor Rubén Bonelli, y la coordinadora, profesora Julieta Ferrer. El objetivo central de la reunión fue la entrega de la Memoria 2024-2025 y la planificación de una agenda conjunta que potencie las oportunidades laborales de los estudiantes locales.

Educación con identidad y futuro laboral

Uno de los puntos más destacados del encuentro fue la coordinación de actividades con la Escuela Secundaria «Aurora del Yeruá», específicamente dirigidas a los alumnos de la ESA (Educación Secundaria de Adultos), que cuenta con la orientación de «Bachiller en Turismo».

Desde la Asociación indicaron que se realizarán capacitaciones y talleres bajo el proyecto «Experiencia Circuito Artigas». «Invertir en su educación es invertir en una comunidad más fuerte. Queremos dotar a jóvenes y adultos con herramientas que les abran puertas hacia un futuro laboral prometedor en su propio pueblo», subrayaron los referentes de la ONG.

Un legado que se transforma en acción

La Asociación Artiguista (Personería Jurídica N° 2409720) no solo trabaja en la preservación del pensamiento de José Gervasio Artigas, sino que traduce ese ideario en proyectos concretos que ya son realidad en Puerto Yeruá:

Apoyo Educativo: Clases gratuitas para estudiantes secundarios y entrega de becas para estudios superiores.

Acción Social: Campañas de abrigo, útiles escolares y asistencia alimentaria a familias vulnerables.

Turismo Sostenible: Proyectos como «Salto Grande Explora», que promueve el senderismo, cicloturismo y cabalgatas, vinculando la historia regional con el cuidado ambiental.

Compromiso interinstitucional

Por su parte, el titular de la Departamental de Educación, profesor Alejandro Ramírez, ratificó su compromiso de dar continuidad al trabajo interinstitucional que se viene realizando. Esta labor cuenta con el pleno acuerdo de la directora de la Escuela Aurora del Yeruá, Cynthia Heist, y de toda la comunidad educativa.

Para lo que resta del año 2026, la Asociación prevé ampliar sus objetivos, integrando más actividades que conecten a los jóvenes con la naturaleza y la historia de las dos márgenes del río Uruguay (zona de la Meseta de Artigas y Purificación). «Nuestro deber es acompañar en la construcción de una comunidad plural y consciente de su identidad», concluyeron desde la institución.